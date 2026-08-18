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В Зандфорт приедут представители 18 Гран-при

Гран При Нидерландов в Зандфорте примет делегации 18 трасс и свыше 40% зарубежных зрителей в финальный уик-энд этапа перед уходом из календаря Формулы 1.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.08.2026, 10:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Организаторы Гран При Нидерландов сообщили, что в предстоящий уик-энд примут официальные делегации с восемнадцати трасс.

С момента возвращения этапа в календарь гонка в Зандфорте неизменно получала высокие оценки за организацию и инновационный подход. Многие промоутеры применяли этот опыт на собственных мероприятиях. Теперь они решили посетить финальный этап, чтобы своими глазами увидеть прощальный уик-энд Зандфорта с Формулой 1.

Ожидается и большое число иностранных болельщиков. По информации De Telegraaf, в этом году более 40% зрителей Гран При Нидерландов приедут из-за рубежа. Билеты на уик-энд были полностью распроданы ещё несколько месяцев назад.

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