В Зандфорт приедут представители 18 Гран-при

Организаторы Гран При Нидерландов сообщили, что в предстоящий уик-энд примут официальные делегации с восемнадцати трасс.

С момента возвращения этапа в календарь гонка в Зандфорте неизменно получала высокие оценки за организацию и инновационный подход. Многие промоутеры применяли этот опыт на собственных мероприятиях. Теперь они решили посетить финальный этап, чтобы своими глазами увидеть прощальный уик-энд Зандфорта с Формулой 1.

Ожидается и большое число иностранных болельщиков. По информации De Telegraaf, в этом году более 40% зрителей Гран При Нидерландов приедут из-за рубежа. Билеты на уик-энд были полностью распроданы ещё несколько месяцев назад.