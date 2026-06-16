Праздничные выходные сократили продажи автомобилей в России на 25%: анализ по сегментам

В России зафиксировано заметное снижение продаж новых легковых автомобилей: по итогам 24-й недели 2026 года на учет было поставлено чуть более 22 тысяч машин. Как сообщает автоэксперт Сергей Целиков в своем Telegram-канале, это на 25,1% меньше показателя предыдущей недели, когда было зарегистрировано 29,4 тысячи автомобилей.

Эксперт отмечает, что причиной сокращения стала праздничная «пауза» в конце прошлой недели. При этом, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, продажи оказались на 42% выше, чем неделей 2025 года.

Сегмент легких коммерческих автомобилей массой до 3,5 тонн также продемонстрировал отрицательную динамику: за неделю зарегистрировано чуть более тысячи таких транспортных средств, что на 29,3% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Серьезное падение зафиксировано и на рынке грузовых автомобилей. Продажи техники массой свыше 3,5 тонн сократились на 30% — всего за неделю на учет поставлено 694 грузовика. Несмотря на это, данный показатель оказался на 7,4% выше, чем год назад.

В других секторах авторынка, таких как автобусы, мототранспорт и прицепы, также наблюдается снижение. Согласно данным, по сравнению с 23-й неделей года количество регистраций в этих категориях уменьшилось на 17–28%.

Ранее представители отрасли прогнозировали, что по итогам июня продажи новых легковых автомобилей в России, по крайней мере, сохранят майский уровень. В автосалонах отмечали стабильный поток клиентов, а динамика месяца связывалась с акциями дилеров и завершением квартала.

Напомним, что в начале июня наблюдался рост активности на российском авторынке после более спокойного конца мая. Тогда Сергей Целиков также отмечал устойчивый потребительский спрос, в то время как коммерческий сегмент демонстрировал менее уверенные результаты.

Автор: Иван Бахарев