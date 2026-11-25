В период с января по октябрь 2026 года в Россию ввезли 368,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом старше трёх лет. Это примерно на 4% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Аналитик Сергей Целиков сообщил, что импорт машин с правым рулём вырос, тогда как поставки автомобилей с левым рулём сократились.

Из Японии за десять месяцев импортировали 218,2 тыс. подержанных автомобилей с правым рулём. По данным Целикова, объём поставок оказался на 19,2% выше, чем в январе—октябре 2025 года. В число пяти наиболее популярных марок вошли:

Toyota — 33,2%; Honda — 29,6%; Suzuki — 9,3%; Mazda — 5,3%; Volkswagen — 3,9%.

Импорт подержанных легковых автомобилей с левым рулём составил 150,2 тыс. штук. По сравнению с январём—октябрём 2025 года показатель уменьшился почти на четверть, или на 24,8%. Распределение марок в этой категории выглядит следующим образом:

Volkswagen — 20%; Audi — 9%; Kia — 8,5%; BMW — 7,7%; Hyundai — 7,4%.

Кроме того, эксперт зафиксировал заметное сокращение поставок подержанных автомобилей из Южной Кореи и Белоруссии. При этом импорт машин с пробегом из Китая продолжает расти.

Целиков предположил, что по итогам 2026 года снижение объёма импорта будет более значительным, чем по результатам первых десяти месяцев. По словам аналитика, это связано с рекордными показателями четвертого квартала 2025 года.

Ранее Сергей Целиков оценил импорт новых легковых автомобилей в Россию за январь — октябрь 2026 года. Согласно его данным, альтернативные поставки за этот период увеличились и превысили официальный ввоз.