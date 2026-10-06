Права и госномера для электросамокатов: новые правила езды вступят в силу в ближайшее время

Депутат от «Единой России» Павел Федяев предложил ввести обязательную регистрацию частных электросамокатов и выдачу им государственных номеров. Как сообщает Auto Mail, по его мнению, такая мера упростит контроль за транспортом и фиксацию нарушений. Главной целью инициативы парламентарий назвал повышение безопасности на дорогах. Кроме того, он выступил за изучение правил дорожного движения с раннего возраста — уже с детского сада.

Говоря об инициативе Следственного комитета, предусматривающей получение прав для управления электросамокатом, Федяев отметил, что это требование касается только владельцев достаточно мощных устройств, способных развивать мощность от 250 Вт. Депутат также подтвердил, что Минтранс полностью поддерживает позицию СК.

Фото: Carsweek.ru

Одновременно Федяев выразил сомнение в том, что правила дорожного движения четко соблюдают даже обладатели водительских прав. Именно это он назвал одним из главных аргументов в пользу системы фиксации нарушений, которая предполагает обязательную регистрацию каждого электросамоката и выдачу ему государственного номера.

Сегодня средства индивидуальной мобильности особенно востребованы не только в крупных городах. С учетом неутешительных перспектив ГБО в России, о которых мы писали ранее, электросамокаты в будущем могут оказаться наиболее доступным средством передвижения.

Фото: rbk