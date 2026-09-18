Выйдет ли кроссовер Nordcross 002 на российский рынок?

Полноразмерный кроссовер Nordcross 002, созданный на базе Lynk & Co 900, может выйти на российский рынок уже в первом квартале 2027 года. Об этом пишет портал «Китайские автомобили».

В апреле нынешнего года модель представили высокопоставленным лицам Китая во время их визита на производственный комплекс, где собирают Nordcross 001. Тогда же появилась информация о планах расширить линейку Nordcross до пяти моделей.

Сейчас Nordcross 002 проходит сертификацию в ЕАЭС. Автомобиль уже получил несколько сертификатов соответствия, необходимых для оформления Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Документы выдали в Беларуси, а заявителем стала компания «Хай Моторс Рус» – дистрибьютор марок Nordcross, Belgee и KNEWSTAR в России.

Как следует из документов, ежегодный объем выпуска Nordcross 002 с внутренним индексом JS13 не превысит 500 единиц. Кроссовер оснащается подзаряжаемой гибридной силовой установкой мощностью от 280 до 310 кВт (381 – 422 л.с.). Вероятно, речь идет о 30-минутной мощности.

Модель получила 2-литровый двигатель мощностью 218 л.с. У оригинального Lynk & Co 900 этот показатель составляет 254 л.с. Для автомобиля предусмотрены две тяговые батареи на выбор: емкостью 43,3 и 52,4 кВтч. Запас хода на электротяге составляет 220 – 280 км.

По конструкции Nordcross 002 в основном будет «близнецом» Lynk & Co 900. Дизайн автомобиля разработал россиянин Андрей Басманов. Габариты кроссовера составляют 5 240 х 1 999 х 1 800 мм, а колесная база достигает 3 160 мм. В салоне могут разместиться 5 или 6 человек.

По информации «Китайских автомобилей», дилеры марки рассчитывают получить официальные поставки новинки в первом квартале 2027 года. Стоимость автомобиля и остальные характеристики пока не объявлены.