Названы нарушения ПДД, за которые штраф нельзя оплатить со скидкой: повторный проезд на красный, выезд на «встречку» и превышение скорости

МВД России назвало нарушения ПДД, за которые автомобилистам необходимо оплачивать штраф в полном объеме. Снижение взыскания на 25% в этих случаях не предусмотрено.

При большинстве нарушений, перечисленных в главе 12 КоАП, водитель вправе в течение 30 дней со дня вынесения постановления уплатить 75% суммы штрафа. В МВД уточнили в ответе на запрос ТАСС, что из этого правила есть исключения.

Полную сумму придется внести за повторное управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке. Льгота также не распространяется на водителей, которые сели за руль после лишения права управления, в том числе при повторном нарушении.

В перечень случаев без скидки входят управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования. Полный штраф назначается и за употребление водителем алкоголя, наркотических или психотропных веществ после ДТП либо после остановки автомобиля сотрудником полиции, но до проведения освидетельствования.

Оплатить взыскание полностью потребуется и при повторном превышении разрешенной скорости на 40 км/ч и более. Такое же правило действует при повторном проезде на запрещающий сигнал светофора, выезде на встречную полосу и движении во встречном направлении по дороге с односторонним движением.

Без скидки оплачиваются также нарушения правил проезда через железнодорожные пути. Речь идет, в частности, о выезде на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, проезде на запрещающий сигнал, остановке на путях и пересечении железной дороги вне оборудованного переезда.

Льготная уплата не применяется к ряду нарушений требований, установленных для организованной перевозки детей автобусами. Скидка также не предоставляется, если нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства привело к причинению потерпевшему легкого либо средней тяжести вреда здоровью.

В соответствии со статьей 32.2 КоАП РФ период льготной оплаты начинается со дня вынесения постановления. Если его бумажная копия была направлена заказным письмом уже после завершения 30-дневного срока, автомобилист может обратиться с ходатайством о восстановлении этого периода. При отсрочке или рассрочке штраф уплачивается в полном размере.

С 2025 года скидку за быструю оплату штрафов сократили вдвое. При этом весной средняя сумма взысканий заметно увеличилась. Чаще всего водителей по-прежнему штрафуют за превышение скорости и нарушение требований разметки.

Автор: Петр Осинцев