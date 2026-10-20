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Импорт легковых автомобилей из Китая в Россию увеличился в два раза

По данным ГТУ, экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию за 9 месяцев 2026 года вырос вдвое и достиг 806,3 тыс. машин на сумму 10,67 млрд долларов.
РедакцияР
Редакция
20.10.2026, 16:11·1 мин
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Фото: Autostat.ru

За 9 месяцев 2026 года поставки легковых автомобилей из Китая в Россию достигли 806,3 тыс. машин. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился в 2 раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Общая стоимость экспортированных с января по сентябрь автомобилей составила 10,67 млрд долларов. Это в 2,1 раза превышает результат за 9 месяцев 2025 года.

Согласно данным ГТУ, Россия стала крупнейшим направлением экспорта легковых автомобилей из Китая. Великобритания заняла второе место, Бельгия — третье. В ТОП-5 также вошли Бразилия и Австралия.

Ранее эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечали, что по итогам 9 месяцев Китай возглавил рейтинг стран по объему поставок новых легковых автомобилей в Россию. На долю КНР пришлось 70,9% общего импорта. Среди автомобилей с пробегом Китай занял вторую позицию, обеспечив 25,2% ввоза.

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