В августе поставки автомобилей из Японии в Россию увеличились на 19%

В августе 2026 года импорт легковых автомобилей из Японии в Россию вырос на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на статистику Министерства финансов Японии.

Ранее эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка» отмечали, что по итогам августа Япония заняла третье место среди стран по объему поставок новых легковых автомобилей в Россию. На долю страны пришлось 3,2% общего импорта. Лидерами рейтинга стали Китай с показателем 72,5% и Киргизия, на которую пришлось 16,2%.

В категории легковых автомобилей с пробегом Япония сохраняет первое место, занимая 55,8% рынка. Самой востребованной маркой среди ввезенных в августе подержанных автомобилей стала Toyota, а наиболее популярной моделью — Toyota Corolla.