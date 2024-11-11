Портал «Госуслуги» уведомит о завершении срока действия полиса ОСАГО. Мнение страхового брокера.

Эксперты высказали свое мнение относительно новой инициативы. Глава Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, Вячеслав Тимченко, подчеркнул, что новый сервис поможет автомобилистам избежать просроченных полисов ОСАГО, а также облегчит их жизнь.

Совладелец страхового брокера Mainsgroup, Сергей Худяков, подчеркнул важность своевременного заключения или продления действующего договора ОСАГО. Он отметил, что это позволит избежать штрафов и возмещения ущерба из личных средств.

По словам эксперта, автовладельцы часто не владеют точной информацией о сроке действия полиса, что может привести к нежелательным последствиям. Сергей Худяков также отметил, что информирование через портал «Госуслуги» является удобной и доверенной формой для клиентов.

Существует разнообразие подходов к информированию в различных компаниях, так как закон не обязывает страховые компании предоставлять данную информацию. Эксперт подчеркнул, что иногда информирование неэффективно из-за ошибок в предоставленных контактных данных или недоработок в IT-системах.

По мнению Сергея Худякова, сохранение полиса ОСАГО в личном кабинете на портале «Госуслуги» является удобным и прогрессивным шагом.

В прошлом году сенатор Олег Цепкин высказал идею о повышении штрафов за езду без полиса ОСАГО. Он напомнил об административной ответственности за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев, но не уточнил, насколько следует увеличить размер штрафа, который в настоящее время составляет от 500 до 800 рублей.