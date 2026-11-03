Технологические обновления PCM расширяют возможности информационно-развлекательных систем Porsche 911, Taycan, Cayenne и Panamera

Если вы покупаете новый Porsche 911, Taycan, Panamera или Cayenne, мультимедийная система автомобиля станет заметно удобнее. Немецкая компания представила новую систему Porsche Communication Management (PCM), которую «gradually introduced» во всех этих моделях. По заявлению Porsche, она работает значительно быстрее прежней версии.

В основе системы лежит так называемая «system-on-chip architecture»: все компоненты размещены на одном чипе, а не распределены между отдельными процессором, памятью и другими элементами. Porsche утверждает, что это обеспечивает пятикратный прирост вычислительной мощности. Благодаря этому система будет быстрее запускаться, а переключение между функциями и выполнение нескольких задач одновременно займут меньше времени. В дальнейшем ее возможности также должны расширяться благодаря обновлениям по воздуху.

Не обошлось и без искусственного интеллекта. Например, всего неделю назад Mazda рассказывала о включении Google Gemini в новую CX-5. В Porsche эту функцию представили под названием Voice Pilot. Она, как заявляется, способна «process natural language, multi-step requests and follow-up questions». С ее помощью можно управлять навигацией, мультимедийными функциями и различными приложениями.

Навигация получила новый режим отображения трехмерных карт. В полностью электрических моделях Porsche Charging Planner будет рассчитывать оптимальные остановки для зарядки и учитывать предварительную подготовку аккумулятора.