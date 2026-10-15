Суперкар Porsche Mission S раскрывает новый облик марки и её планы бросить вызов Ferrari.

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Mission S — это концепт суперкара, демонстрирующий намерение Porsche создать новую флагманскую модель. Как и его предшественники Carrera GT и 918 Spyder, высокопроизводительный Porsche Mission S будет оснащён бензиновым двигателем. Это суперкар, призванный впечатлить преданных поклонников Porsche, а не соответствовать требованиям экологических регуляторов или ожиданиям сторонников электромобилей.
Формально Mission S считается концептом, однако Porsche намерена воплотить его в жизнь в рамках курса на переход в более высокий сегмент и возвращение к устойчивой прибыльности. «We are developing a super-sports car platform, and we intend to use it as the basis for a new mid-engined car, a car that will sit clearly above the 911,» — заявил генеральный директор Porsche Michael Leiters на закрытом показе концепт-кара, который посетило издание Auto Express.
«The Mission S is an idea of what such a car might look like, a vision of how Porsche can continue to evolve while remaining unmistakably Porsche. It reflects some of the ideas, proportions and design principles that will influence our future products and help shape the next chapter of our brand,» — продолжил он.
Дизайн для всех Porsche
Концепт-кар отражает дальнейшее направление развития Porsche под руководством Dr Leiters. Он вернулся в Porsche после работы руководителем технологического направления Ferrari и генеральным директором McLaren Automotive, а вместе с ним в компанию пришёл главный дизайнер британского производителя суперкаров Tobias Sühlmann.