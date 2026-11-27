Производство среднеразмерного кроссовера Belgee X70 на заводе под Минском может завершиться уже в начале 2027 году. Об этом сообщает Autonews, ссылаясь на источник в российском представительстве бренда и офис Belgee в России.

Belgee X70 считается флагманской моделью марки с учетом ее габаритов и стоимости. Без возможных скидок перелицованный аналог китайского Geely Atlas Pro сейчас продается по цене от 2 609 990 до 3 115 990 рублей в зависимости от комплектации.

Фото: Автоновости Дня

Обновленная версия модели появилась на российском рынке в сентябре 2025 года. Кроссовер получил новую решетку радиатора с крупными вертикальными ламелями, а также дополнительный цвет кузова Starnight Blue. По оценке производителя, изменения сделали автомобиль визуально более солидным и строгим.

Важным обновлением стала современная мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3 дюйма. Она получила более высокую производительность и возможность интеграции с iPhone. «Мультимедийка» входит в базовую комплектацию, а для владельцев смартфонов на Android предусмотрен дополнительный аксессуар B-Box. Устройство позволяет пользоваться популярными приложениями, в том числе навигацией, по аналогии с системами Apple CarPlay и Android Auto.

Переднеприводные версии Belgee X70 оснащаются 1,5-литровым бензиновым турбомотором с непосредственным впрыском мощностью 150 л. с. Двигатель работает в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом».

Полноприводные исполнения получили систему «мягкого гибрида» с 48-вольтовым стартер-генератором. В ее состав входят тот же 1,5-литровый 150-сильный бензиновый турбомотор и семиступенчатый преселективный «робот» с двойным «мокрым» сцеплением.

Ранее эксперты «Авито Авто» сообщили о росте спроса на новый Belgee X70 за январь–октябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом интерес к новым автомобилям на платформе также увеличился.