Обновленный электрический седан «АмберАвто А5» завершил сертификацию и получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). По словам автоэксперта Сергея Целикова, опубликованным в его Telegram-канале, первые автомобили появятся у дилеров в декабре.

Аналитик отметил, что в этом году на калининградском заводе «Автотор» уже собрали 3,5 тыс. седанов «АмберАвто А5». Однако до сих пор машины не продавались из-за отсутствия действующего ОТТС.

Фото: Автоновости Дня

«АмберАвто А5» является аналогом китайской модели JMEV Yi. Седан оснащен одним синхронным электродвигателем, установленным на передней оси. Его мощность составляет 160 л. с., а крутящий момент достигает 225 Нм.

Максимальная скорость автомобиля — 140 км/ч. Батарея емкостью 63 кВт·ч обеспечивает запас хода до 520 километров по циклу NEDC.

По размерам модель сопоставима с известными в России седанами C-класса, включая Hyundai Elantra, Volkswagen Jetta и Toyota Corolla. Длина кузова составляет 4675 мм, ширина — 1835 мм, высота — 1480 мм, а колесная база равна 2750 мм.

Автомобиль получил полностью независимую подвеску со стойками «МакФерсон» спереди и многорычажной конструкцией сзади.

Фото: Автоновости Дня

В стандартное оснащение «А5» входят 17-дюймовые легкосплавные диски, LED-оптика, обивка сидений экокожей и датчики давления в шинах. Также в комплектацию включены четыре подушки безопасности, круиз-контроль, датчик дождя, камера заднего вида с задними парктрониками и электронный «ручник» с функцией AutoHold.

Кроме того, базовая версия оснащается 7-дюймовой цифровой приборной панелью и мультимедийной системой с сенсорным дисплеем диагональю 14,6 дюйма. Водительское кресло имеет электрорегулировку в шести направлениях.

В «зимний пакет» входят электрические обогревы наружных зеркал, передних сидений, руля и заднего стекла.

Фото: Автоновости Дня

В топовой комплектации седан получает 18-дюймовые диски вместо 17-дюймовых. В список оборудования также входят система бесключевого доступа, зеркала в противосолнечных козырьках и преднатяжители передних ремней безопасности.

Кроме того, предусмотрены напоминание о непристегнутых ремнях на задних сиденьях, передние и задние шторки безопасности, антибликовое покрытие и функция автоматического складывания зеркал заднего вида. В салоне устанавливается атмосферная подсветка.

Переднее пассажирское кресло в максимальной комплектации имеет электрорегулировку в шести направлениях. Также автомобиль оснащается системой кругового обзора, адаптивным круиз-контролем и расширенным набором систем активной безопасности.

Ранее бренд «АмберАвто» объявил о снижении цен на электрический седан А5. В октябре стоимость уменьшилась у обеих комплектаций модели.