В России появится новая версия популярного кроссовера Jetour: чем она интересна

Бренд Jetour готовит к запуску в России гибридную модификацию «внедорожного» кроссовера T1. Продажи нового исполнения начнутся осенью, сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе китайского производителя.

Jetour T1 станет первой моделью марки с гибридной силовой установкой, официально представленной на российском рынке. В компании считают появление такой версии «закономерным шагом» в развитии модельного ряда на фоне меняющихся потребностей клиентов.

Фото: Автоновости Дня

«Теперь Jetour предлагает российским клиентам формат мобильности, который становится все более востребованным — автомобили на альтернативных источниках топлива, сочетающие технологичность, комфорт и практичность с повышенной экономичностью и экологичностью», — подчеркнули в пресс-службе Jetour.

Стоимость и состав комплектаций гибридного Jetour T1 объявят ближе к началу продаж, запланированному на осень 2026 года.

Кроссовер Jetour T1 дебютировал в России в сентябре 2025 года. Автомобиль ориентирован прежде всего на эксплуатацию в городе, но при этом обладает повышенными возможностями для движения вне дорог.

На данный момент российским покупателям модель доступна только с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 245 л. с. (375 Нм). Двигатель работает вместе с классическим восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода XWD с муфтой от BorgWarner.

В продаже представлены две комплектации Jetour T1 2025 года выпуска, а также две одноименные версии 2026 года производства. Стоимость первых составляет 3 770 000 и 3 950 000 рублей, вторых — 3 999 900 и 4 199 900 рублей соответственно.

Ранее, в августе, Jetour вывел на российский рынок специальную лимитированную серию кроссовера T1. Автомобиль получил матовый черный окрас кузова и красные тормозные суппорты. Предзаказ этой версии доступен на официальном сайте бренда по цене 4 399 900 рублей.

Автор: Иван Бахарев

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