Популярный кроссовер Geely Monjaro продают за 3 млн рублей — дешевле, чем в России: где он стоит столько

На белорусском заводе «БелДжи» стартовало производство популярного среди россиян кроссовера Geely Monjaro. Автомобиль сразу выпускают в обновленном виде: модель получила слегка измененный «передок» и новый салон. С 11 ноября местные дилеры продают кроссовер по цене от 117 900 до 128 900 BYN (3,24-3,54 млн рублей).

Внешность Geely Monjaro белорусской сборки отличают немного переработанные светодиодные фары и решетка радиатора. В остальном перед нами прежний пятиместный кроссовер длиной 4790 мм. Колесная база составляет 2845 мм, дорожный просвет — 210 мм, а объем багажника достигает 562 литров.

Наиболее заметные изменения коснулись интерьера. Тройной блок экранов заменили отдельными дисплеями: цифровая комбинация приборов получила диагональ 12,3 дюйма, а новый тачскрин мультимедийной системы — 15,4 дюйма. Комплекс поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, онлайн-навигацию от «Яндекса» и голосовое управление.

Силовая установка осталась прежней — это 2,0-литровый бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском. При этом характеристики двигателя пересмотрели: мощность увеличилась с 238 л. с. и 350 Нм до 245 л. с. и 380 Нм крутящего момента. В результате разгон до 100 км/ч занимает 7,6 секунды вместо 8,4. Средний расход топлива в смешанном цикле немного вырос — с 8,8 до 8,9 литра. Привод по-прежнему исключительно полный.

Стоимость обновленного Geely Monjaro в Белоруссии начинается от 117 900 BYN, что составляет около 3,24 млн российских рублей. Такая цена установлена на начальную комплектацию Luxury. Топовая версия оценивается в 128 900 BYN, или примерно 3,54 млн рублей.

Эти цены можно сравнить со стоимостью «официального» Geely Monjaro в России и его аналога под брендом Volga. Согласно актуальному прайс-листу, российский Geely Monjaro сейчас стоит от 4 599 990 до 4 954 990 рублей в зависимости от комплектации. Volga K50 без учета скидок предлагается за 4 349 000 — 4 799 000 рублей. При оплате наличными действуют более привлекательные цены: от 3 999 000 до 4 399 000 рублей.

Ранее на российском рынке появился еще один аналог Geely Monjaro — кроссовер Renault Grand Koleos корейской сборки. Его предлагали на Дальнем Востоке как из наличия, так и под заказ.

До этого Geely Monjaro вошел в число бестселлеров российского авторынка по итогам девяти месяцев 2026 года. Рейтинг на основе статистики регистрации автомобилей в ГАИ представил аналитик Сергей Целиков.

Автор: Иван Бахарев