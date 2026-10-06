Внедорожники с полным приводом дешевле 2 млн рублей: что можно купить сегодня вместо Niva

На российском рынке полноприводных внедорожников разница в стоимости может превышать миллион рублей. Самой доступной отечественной моделью остается Niva Travel, цена которой составляет 1,4–1,8 миллиона. Самым дорогим вариантом считается Haval Jolion 4WD за 2,65 миллиона. При этом среди автомобилей не только российского производства можно найти полноприводный внедорожник стоимостью 1,6–2 миллиона рублей. Об этом сообщили эксперты портала News Ru.

Фото: Carsweek.ru

Вместо отечественной Niva Travel специалисты рекомендуют рассмотреть подержанные Renault Duster и Nissan Terrano. Модели практически не отличаются технически, поскольку созданы на одной платформе. Автомобили 2018–2021 годов выпуска в стандартном исполнении или после рестайлинга можно найти по цене от 1,6 миллиона рублей.

Покупателям доступны версии с бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра, а также с 1,5-литровым дизелем. Последний пользуется большей популярностью благодаря высокой надежности и доступности топлива.

Обе модели отличаются простотой и выносливостью. Они получили прочную подвеску и хорошую проходимость, а необходимые запчасти при необходимости удается найти достаточно быстро.

Фото: Carsweek.ru

Еще одним вариантом является Hyundai Creta. Автомобиль не рассчитан на преодоление тяжелого бездорожья, однако укладывается в бюджет до двух миллионов и предлагается с двумя двигателями — объемом 1,6 и 2,0 литра.

На пересеченной местности Creta уступает Niva по геометрии. У модели нет понижающей передачи, а полный привод в большей степени предназначен для городской эксплуатации в сложных погодных условиях, чем для лесных и горных маршрутов. Зато в подходящей для нее среде автомобиль выигрывает по уровню оснащения и комфорта, а также по уровню шума.

Фото: Carsweek.ru

Третьим вариантом эксперты называют Haval Jolion. В пределах 2 миллионов рублей можно подобрать автомобиль 2024 года выпуска с пробегом не более 70–80 тысяч километров. По сравнению с «Нивой» это машина другого уровня: Jolion современнее, комфортнее, лучше оснащен и отличается большей скоростью.

При этом у модели есть недостатки на бездорожье — отсутствие понижающей передачи и РКПП, которая не слишком хорошо переносит продолжительную пробуксовку. Однако с умеренным бездорожьем автомобиль справляется без особых проблем.

Фото: Carsweek.ru

Еще одной альтернативой может стать Nissan X-Trail Т32, который выпускался и в России. Автомобиль отличается вместительностью, оснащается двигателями объемом 2 или 2,5 литра и мультирежимной трансмиссией.

Модель неплохо ведет себя на бездорожье, но плохо переносит глубокую грязь, резкие старты и длительную пробуксовку. При выборе автомобиля особое внимание следует уделить трансмиссии: за 1,6–2 миллиона рублей покупатель получит довольно старую машину, которой может потребоваться обслуживание и ремонт.

Фото: Carsweek.ru

Замыкает список Suzuki Jimny, который при этом не уступает остальным вариантам по значимости. Это полноценный внедорожник, способный справиться с большинством препятствий. В обозначенной экспертами ценовой категории преимущественно представлены леворульные автомобили третьего поколения с бензиновым мотором объемом 1,3 литра.

Модель представляет собой уверенный «рамник» с понижающей передачей и зависимыми мостами. Все основные узлы отличаются надежностью и долговечностью, поэтому автомобиль с пробегом может стать достойным приобретением.

К недостаткам Suzuki Jimny относятся небольшие габариты, довольно шумная работа и невысокая скорость на трассе. При покупке важнее оценивать состояние кузова и последствия эксплуатации на бездорожье, а не возраст автомобиля.

В своей ценовой категории перечисленные модели могут стать достойной заменой отечественным внедорожникам. При немного большем бюджете и отсутствии необходимости преодолевать горы и реки можно обратить внимание на ТОП-10 полноприводных кроссоверов по цене до 3 и 5 миллионов рублей.

Фото: rbk, autotrader