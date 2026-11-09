В Россию привезли новый автомобиль с полным приводом, «автоматом» и богатой комплектацией — аналог Tenet T8 и Geely Monjaro

В России начались продажи нового кроссовера Mazda CX-60. Модель дебютировала четыре года назад и стала первой за 23 года Mazda с классической заднеприводной компоновкой. На российский рынок поставляют только полноприводные версии. Их стоимость начинается от 5 850 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

По габаритам Mazda CX-60 сопоставима с BMW X3, Tenet T8, Jaecoo J8 и Volga K50. Длина кроссовера составляет 4745 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1670 мм. Это пятиместная семейная модель с колесной базой длиной 2870 мм и постоянным полным приводом.

Самое выгодное предложение, согласно объявлениям на крупных классифайдах, сейчас действует в Чебоксарах. За 5 850 000 рублей там продают Mazda CX-60 2024 года выпуска, привезенную из Грузии. Автомобиль оснащен 2,5-литровым бензиновым «атмосферником» Skyactiv‑G мощностью 188 л. с. и восьмиступенчатым «автоматом».

В Москве Mazda CX-60 2025 года выпуска выставлена за 6 199 000 рублей. Всего в столице предлагается около десятка таких автомобилей, причем большинство из них произведено в 2026-го года.

Бензиновые CX-60 также предлагает крупный автодилер в Нижнем Новгороде. Стоимость машин у него варьируется от 6 990 000 до 7 295 000 рублей. «Прошлогодний» автомобиль оценен дешевле, а «свежий» кроссовер 2026 года производства — дороже.

Заказать Mazda CX-60 можно и отдельно. Одна из крупнейших дилерских компаний готова «под ключ» привезти в Россию порядка десяти автомобилей 2025 и 2026 года выпуска. С учетом коммерческого утильсбора и других расходов стоимость таких машин составляет от 7 200 000 до 7 250 000 рублей.

Большинство представленных автомобилей имеют богатую комплектацию High. В нее входят кожаная отделка интерьера, панорамная крыша, проекция на лобовое стекло, адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора, подогрев передних и задних сидений, вентиляция передних сидений и бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя.

Также поставляемые в Россию Mazda CX-60 оснащены полностью светодиодной оптикой, электроприводом двери багажника и 20-дюймовыми легкосплавными дисками. В список оборудования входят датчики дождя и света, передние и задние датчики парковки, обогревы руля и передних сидений, цифровая приборная панель и мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем диагональю 12,3 дюйма.

Набор электронных ассистентов включает системы удержания в полосе, контроля слепых зон, автоматического торможения и распознавания дорожных знаков.

Фото: Автоновости Дня

Кроме того, все Mazda CX-60 штатно получают электронную систему KPC (Kinematic Posture Control), которая впервые появилась на родстере Mazda MX-5. Программная надстройка штатной системы стабилизации помогает уменьшать крены в поворотах за счет подтормаживания внутреннего заднего колеса.

Ранее сообщалось, что среди кроссоверов Mazda, поставляемых в Россию по альтернативным схемам, есть не только популярный CX-5, но и его «уменьшенная версия» в лице CX-30. Такие автомобили продаются на классифайдах из наличия и под заказ, а цены на них в октябре начинались от 2,2 млн рублей.

Автор: Иван Бахарев