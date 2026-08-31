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Полиция расследует кражу кабеля с автодрома MadRing

На автодроме MadRing в Мадриде расследуют кражу около 300 метров кабеля от генераторов энергоснабжения за две недели до первого Гран-при Испании.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
31.08.2026, 11:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Национальная полиция расследует кражу кабеля, предназначенного для генераторов системы энергоснабжения нового автодрома в Мадриде. Менее чем через две недели объект должен впервые принять Гран При Испании.

По информации газеты Marca, полученной от полиции, пропажу обнаружили утром в воскресенье в одном из туннелей автодрома MadRing. Издание ABC уточняет, что всего было похищено около 300 метров кабеля.

Иных подробностей пока нет. Не сообщается, установлен ли круг подозреваемых, проводились ли задержания и располагают ли правоохранительные органы какими-либо версиями произошедшего.

Гоночный уик-энд на MadRing запланирован на 11-13 сентября. На прошлой неделе на автодроме уже состоялись первые тесты Формулы 3.

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