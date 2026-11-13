Полиция Лас-Вегаса сравнила проведение гонки «Формулы-1» с празднованием Нового года

Подготовка к Гран При Лас-Вегаса вышла на завершающий этап. В этом году гонка Формулы 1 в четвёртый раз состоится на трассе, проложенной по самому известному району города, включая бульвар Лас-Вегас-Стрип.

Местный телеканал News 3 посвятил событию отдельный сюжет. В нём отмечается, что организаторы стремятся учитывать интересы жителей и представителей местного бизнеса, а также сокращают сроки подготовки к Гран При Лас-Вегаса, чтобы минимизировать связанные с этим неудобства. При этом главными приоритетами остаются общественная безопасность и взаимодействие с местным сообществом.

В съёмках сюжета участвовал Самир Сингх — предприниматель, владеющий магазином разнообразной сувенирной продукции рядом с трассой. «По-моему, здорово, что в Вегасе проходит гонка Формулы 1, – сказал он. – Если же говорить о наших сложностях, то хуже всего было в самый первый год, когда проблемы продолжались на протяжении семи или восьми месяцев.

На второй год этот период был уже месяцев пять-шесть. На третий год и сейчас он длится примерно 3 месяца. Со временем ситуация улучшается, но сложности по-прежнему остаются».

Вице-президент Гран При по связям с общественностью Лори Нельсон Крафт заявила, что организаторы используют опыт предыдущих лет, чтобы ускорить подготовку к гонке. В частности, монтаж и демонтаж временных трибун теперь занимают значительно меньше времени.

Кроме того, она сообщила, что промоутеры ищут способы сделать билеты доступнее. Один из вариантов — продажа однодневных билетов.

Помощник шерифа Эндрю Уолш, говоря об общественной безопасности, напомнил, что Лас-Вегас имеет значительный опыт проведения крупных мероприятий, сопоставимых с Гран При:

«Такие крупные мероприятия выводят наш город на международную арену, и мы считаем, что к подготовку к ним нельзя считать рядовым делом. В этом плане, судя по рейтингам, гонку Формулы 1 можно сравнить с празднованием Нового года».

Организаторы и городские чиновники также представили показатели, отражающие экономическую пользу проведения Гран При для Лас-Вегаса. За три года совокупный эффект достиг $3,2 миллиарда, было создано несколько сотен рабочих мест, а налоговые поступления в городской бюджет составили $43 миллиона. В среднем посетитель гонки тратит за уик-энд порядка $2,4 тысяч, не включая стоимость билета.