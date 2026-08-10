Полиция арестовала суперкаров на £8 млн, включая редкие Ferrari, за три дня рейда против опасного вождения

В Лондоне полиция изъяла один из самых редких современных гиперкаров. На минувших выходных Metropolitan Police конфисковала Ferrari Monza SP2 стоимостью около £3,7 миллиона. Автомобиль был задержан в рамках масштабной операции по борьбе с антисоциальным вождением, в ходе которой всего были изъяты 90 транспортных средств.

Мероприятие проходило с пятницы, 7 августа, по воскресенье, 9 августа, в районах Гайд-парка, Кенсингтона и Челси. Операция была направлена на пресечение случаев управления автомобилями без страховки, опасного и вызывающего стиля вождения. За три дня полиция арестовала автомобилей общей стоимостью свыше £8 миллионов, в том числе несколько суперкаров.

Особое внимание привлекла конфискация Ferrari Monza SP2, одного из 499 выпущенных экземпляров. Полицейские остановили водителя, у которого отсутствовала необходимая страховка и полный пакет водительских прав. Помимо Monza SP2, сотрудники полиции изъяли Ferrari 812 Superfast, Lamborghini Revuelto, McLaren 600 LT, Rolls-Royce Wraith и Porsche 911 GT3, а также ряд других дорогостоящих автомобилей.

Руководитель операции, специальный главный инспектор Джефф Тэтман, отметил: «Мы регулярно получаем жалобы от местных жителей, которых раздражают опасные водители или автомобили с доработками, мешающие окружающим».

Он также подчеркнул: «Благодаря подобным операциям мы задерживаем нарушителей и изымаем их транспортные средства, чтобы обезопасить дороги и дать понять, что не потерпим их безрассудного и опасного поведения».



Фото: autoexpress

В операции приняли участие 120 сотрудников. Помимо изъятия элитных автомобилей, полиция задержала мужчину по подозрению в хранении краденого и отмывании денег — при нем обнаружили 19 банковских карт и несколько тысяч фунтов наличными. Другого мужчину арестовали по подозрению в хранении и попытке сбыта наркотиков категорий A, B и C.

Заместитель руководителя городского совета Вестминстера, Каролин Сарджент, поддержала действия полиции. Она отметила, что «Шум и беспокойство от подобных водителей особенно заметны летом, и помимо угрозы безопасности, они создают серьезные неудобства для жителей и бизнеса».