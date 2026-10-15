Глава отдела дизайна Polestar хотел бы создать конкурента Audi A2 e-tron

В начале десятилетия модельный ряд Polestar включал только одну машину — Polestar 2. Однако шведская компания с китайскими владельцами, выпускающая исключительно электромобили, быстро расширяет портфолио и в будущем может выйти в сегмент компактных автомобилей.

Polestar 3 дебютировал в 2024 году как крупный SUV, призванный конкурировать с BMW iX и Audi e-tron. В том же году появился Polestar 4 — более стремительное четырёхдверное купе, которое в этом году стало самой популярной моделью бренда.

С появлением в 2026 году более просторного, но технически идентичного 4 SUV модель 4 получила обозначение 4 Coupé. Кроме того, в линейке появился новый Polestar 5, соперничающий с Porsche Taycan и выполняющий роль флагманской модели бренда.

В следующем году ожидается дебют Polestar 2 второго поколения, который составит конкуренцию BMW i3. Это также положит конец нынешней стратегии, предусматривающей присвоение каждой новой модели более высокого номера. На 2028 год запланирован Polestar 7, который выведет компанию на важный и потенциально прибыльный рынок SUV C-сегмента.

План Polestar, о котором в 2025 году рассказал руководитель отдела дизайна Philipp Römers, постепенно реализуется. Однако в поле зрения бывшего дизайнера Audi может оказаться ещё один рыночный сегмент.

На вопрос о возможном выходе Polestar в сегмент компактных электромобилей для конкуренции с недавно представленным его прежним работодателем A2 e-tron Römers ответил: “I would love to have a compact Polestar in that market. However, the priority right now is Polestar 2 and 7, but who knows in the future?” Он также отметил, что Polestar намерена сохранять присутствие на рынке премиальных автомобилей, а компактная модель не приведёт к размыванию бренда.

Это не первый случай, когда Römers говорит о заинтересованности в создании компактной модели Polestar. В 2025 году, спустя всего год после назначения на должность, он заявил: “To become more profitable we need more compact cars as well. But when you buy this smaller car, you also buy a piece of the brand, a piece of the Polestar 5.”

Пока нет информации о том, каким может стать компактный Polestar. Однако слова о возможности получить “a piece of the Polestar 5” указывают на то, что модель может использовать технологии, предназначенные для более крупного автомобиля.

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