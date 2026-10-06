Пол Уильямс — об особенностях уик-энда в Сингапуре

Накануне Гран При Сингапура главный гоночный инженер Williams Пол Уильямс в интервью пресс-службе команды обозначил ключевые технические особенности предстоящего уик-энда. В этом сезоне сингапурский этап впервые включает субботний спринт.

Вопрос: С чем связаны главные технические трудности этапа в Сингапуре?

Пол Уильямс: Это шестой и последний этап сезона, в программу которого включена короткая субботняя гонка, поэтому в пятницу перед квалификацией к спринту пройдёт лишь одна тренировка.

На городской трассе Марина-Бей с длиной круга 4,927 км – 19 поворотов разного профиля, а асфальт там кочковатый. Прямые отрезки довольно короткие, поэтому аэродинамический обвес нужно настраивать на максимальный прижим.

Поскольку в зонах торможения покрытие неровное, то всегда есть риск блокировки тормозов на обеих осях, но обычно его можно снизить за счёт некоторого смещения назад механического и аэродинамического баланса.

Сессии проходят вечером, а гонка стартует в 20:00 по местному времени. Климат там тропический, поэтому возможны сильные грозы, которые сложно прогнозировать, и ближе к вечеру их вероятность повышается. Поскольку работа на трассе идёт в вечернее время, то асфальт подсыхает дольше.

Вопрос: Как на ваш подход к сингапурскому уик-энду влияет технический регламент 2026 года?

Пол Уильямс: В плане работы с энергией Сингапур вполне можно сравнить с Монако. Суть в том, что на круге заряд батареи будет расходоваться полностью, и главная сложность в том, что здесь, как и в Монако, нам предстоит решать проблему «турбоямы», для чего гибридной системе придётся постоянно подключаться, чтобы поддерживать нужный уровень крутящего момента.

Ключевой способ решения – правильное распределение по всему кругу периодов, когда происходит подзарядка батареи. Кроме того, в 2026 году на круге есть пять зон, на которых будет активироваться режим движения на прямых.

Вопрос: С чем связаны основные сложности в работе с резиной?

Пол Уильямс: В Pirelli выбрали для этого уик-энда самые мягкие составы – C3, C4 и C5, которые хорошо подходят для городской трассы, где нагрузки на шины не так уж велики и в основном происходят в момент разгона на выходе из поворотов. Поверхность асфальта умеренно абразивная, обновление покрытия не производилось, и после захода солнца его температура, как правило, снижается.

Во время квалификации к спринту будут сложности с прогревом резины, и ожидаем, что из-за этого в первой сессии придётся проезжать серии из нескольких кругов, при этом важно будет без помех проехать первый круг после боксов.

В основной квалификации уик-энда будет уже проще, там будет использоваться мягкая резина, и можно предположить, что лучшее время гонщики покажут на первом быстром круге.

Также по ходу спринта и воскресной гонки надо учитывать такой параметр, как плотность энергии: на этой трассе она довольно высока, поэтому из-за постоянной череды интенсивных торможений и разгонов поверхность шин подвержена перегреву.

Мягкие шины в целом должны работать довольно эффективно благодаря способности обеспечить более высокий уровень сцепления, а износ задней резины ожидается умеренный, гранулирование мы вообще не предвидим. Но в спринте деградация будет более явной, поскольку короткая гонка стартует раньше, и температура трассы будет выше.

Вопрос: Что можно сказать о возможной тактике в гонке?

Пол Уильямс: Ожидаем, что Гран При пройдёт с единственным пит-стопом. Все составы резины подходят для гонки, хотя команды, вероятно, постараются избежать использования жёстких шин.

Темп в квалификации будет на 25% выше, чем в гонке, что связано с большими сложностями с обгонами, поэтому хорошая стартовая позиция очень важна. Мягкие шины вполне подходят для гонки, поэтому команды будут стараться экономить резину Soft, насколько это возможно, ведь на этапах со спринтом им выделяется только по шесть таких комплектов. Поэтому в квалификациях могут возникать рискованные ситуации.

Вероятность появления на трассе автомобиля безопасности очень велика – на уровне 80%, шансы на введение режима виртуального сейфти-кара (VSC) – порядка 33%, что примерно соответствует средней вероятности по сезону. Всё это может вынудить команды корректировать тактику, поэтому её некоторое разнообразие не исключено.