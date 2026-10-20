Пол Уильямс — об особенностях уик-энда в Остине

Перед Гран При США главный гоночный инженер Williams Пол Уильямс рассказал о технических особенностях трассы в Остине и факторах, которые могут повлиять на ход уик-энда.

Вопрос: Какие технические сложности ждут команды в Остине?

Пол Уильямс: Конфигурация трассы сочетает скоростной первый сектор с двумя более медленными и технически сложными секторами, её отличает значительный перепад высоты: крутой подъем перед первым поворотом, за которым следует спуск вплоть до 11-го поворота.

Эта трасса всегда была очень ухабистой, из-за сдвигов грунта на ней часто меняют асфальт. К предстоящему этапу на участке от 9 до 11 поворота уложено новое покрытие, а перед 12 и 19 поворотами сглажены кочки. В большинстве поворотов, где в прошлые годы гонщикам аннулировали круги, добавлены новые синие линии, обозначающие пределы трассы.

Серия скоростных поворотов от четвёртого до восьмого очень чувствительна к ветру, он может сильно влияет на баланс машины на протяжении всего первого сектора.

Погода в Остине в конце октября изменчива: от холодной и дождливой до очень жаркой, а температура трассы может быстро снижаться по мере захода солнца во время квалификации.

Вопрос: Как на подготовку к уик-энду повлияют особенности регламента 2026 года?

Пол Уильямс: По накоплению и расходу энергии трасса в Остине в пределах средних показателей по сезону, при этом на ней две зоны использования активной аэродинамики. Наиболее чувствительны к энергии прямые перед первым и 12-м поворотами.

Не менее сложной, чем на первом секторе в Сузуке, станет серия скоростных поворотов от четвёртого до восьмого. Здесь важно правильно выстроить работу с педалью газа, чтобы не допустить перерасхода энергии и снижению эффективности её использования на остальной части круга.

Вопрос: Какие особенности необходимо учитывать при работе с резиной в Остине?

Пол Уильямс: В Pirelli выбрали для этапа «среднюю» тройку составов – C2 как Hard, C3 как Medium и C4 как Soft – они хорошо подходят для этой трассы.

Поверхность асфальта не слишком абразивна, а частая замена покрытия может привести к значительному улучшению сцепления по ходу уик-энда. Температура трассы может быстро снижаться во время квалификации по мере захода солнца, что затрудняет прогрев шин.

Шины Soft отлично сработают на быстром круге в квалификации, но вывести их в оптимальный режим к первому повороту может быть непросто, а в Остине важно добиться хорошего сцепления с самого начала круга, чтобы избежать потери темпа.

В гонке износ достаточно заметный, но равномерно распределён по всем четырём шинам. Мы ожидаем, что деградация будет обусловлена перегревом задних шин, затем их износом, а потом начнёт сказываться износ передней левой шины.

Вопрос: Какой может оказаться стратегия предстоящей гонки?

Пол Уильямс: В Остине варианты стратегии с одним и двумя пит-стопами очень близки. Вероятно, команды вновь отдадут предпочтение более мягким составам. Вполне возможно, что в воскресенье шины Hard вновь не будут использоваться.

Поскольку мягкие шины отлично подходят для гонки, у команд есть стимул экономить их во время квалификации.

Ожидается, что трасса в Остине станет самой удобной для обгонов в этом сезоне, что делает особый акцент на гоночном темпе.