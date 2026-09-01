Пол Уильямс рассказал об особенностях уик-энда в Монце…

Перед Гран При Италии главный гоночный инженер Williams Пол Уильямс рассказал о технических и стратегических факторах, которые могут определить ход гоночного уик-энда.

Вопрос: Какие основные технические сложности представляет трасса в Монце?

Пол Уильямс: Трасса состоит из длинных прямых, связанных медленными шиканами – в этот уик-энд команды используют настройки с наименьшим уровнем лобового сопротивления по ходу сезона.

При столь небольшом числе зон торможения, где можно рекуперировать энергию, решающее значение приобретает управление её распределением на круге. С машинами 2026 года мы, возможно, увидим широкое использование слип-стрима.

Резкие торможения перед медленными шиканами повысят требования к стабильности тормозов и сцеплению с асфальтом, а агрессивная атака поребриков в двух первых шиканах сыграет решающую роль для хорошего времени на круге.

Традиционно непросто будет вывести резину в рабочий режим, особенно сложно на этой трассе прогреть передние шины – эта проблема ограничениями на использование энергии.

Вопрос: Как особенности регламента 2026 года скажутся на подготовке к уик-энду?

Пол Уильямс: C точки зрения управления энергией трасса в Монце весьма непростая. Возможности накопления энергии ограничены, а расход – один из самых высоких в сезоне. В квалификации круг выезда из боксов будет иметь решающее значение не только для подготовки шин, но и для зарядки аккумулятора перед длинным отрезком до первого поворота.

Мы увидим четыре зоны SM, где можно использовать активную аэродинамику, они останутся активными и в условиях дождя, но в этом случае точки активации будут сдвинуты.

Вопрос: Какие особенности связаны с работой шин в Монце?

Пол Уильямс: В Pirelli выбрали самые мягкие составы, вполне подходящие для трассы, где невелики боковые нагрузки.

Трасса в Монце очень ровная и отличается самым высоким в сезоне перекосом нагрузки на левую сторону.

Несмотря на низкую энергию в поворотах, Лины можно прогреть на длинных прямых за счёт интенсивного маневрирования.

Во время гонки длинные прямые позволят шинам остыть. Основным ограничивающим фактором станет износ шин с левой стороны.

Вопрос: Какие стратегические факторы необходимо учитывать?

Пол Уильямс: Ожидается, что гонка пройдет с одним пит-стопом, поэтому следует ожидать, что большинство команд сохранят пять комплектов Soft для квалификации, оставив по одному комплекту Medium и Hard для гонки.

Все состав могут сыграть свою роль в гонке, на длинных сериях кругов команды смогут оценить разницу между составами.

Обогнать одну машину в Монце легко, но конфигурация трассы способствует образованию цепочек машин, поэтому темп в квалификации так же важен, как и темп в гонке.

Вероятность выезда автомобиля безопасности в гонке – 40%, вероятность объявления режима VSC — 30%, хотя последние три гонки в Монце прошли без инцидентов.