Пол Уильямс рассказал об особенностях уик-энда в Мадриде…

Перед Гран При Испании главный гоночный инженер Williams Пол Уильямс рассказал о ключевых факторах, которые могут повлиять на ход уик-энда.

Вопрос: В чём заключаются основные технические сложности уик-энда в Мадриде?

Пол Уильямс: Поскольку трасса совершенно новая, у нас нет необходимой информации и точки отсчёта. На свежем асфальте сцепление вначале будет низким, однако затем быстро возрастёт. При этом стены вдоль трассы не оставят пространства для ошибок. Поэтому в пятницу нам предстоит не только работать с настройками машины, но и изучать саму трассу.

12-й поворот La Monumental представляет собой 500-метровый профилированный участок со слепым апексом. Его прохождение на высокой скорости занимает примерно шесть секунд. Ни один другой отрезок календаря не создаёт столь серьёзной нагрузки на машину, шины и гонщика, как La Monumental.

Трасса объединяет узкий и медленный участок с барьерами вокруг выставочного центра и скоростную петлю Вальдебебас. При настройке машины важно найти компромисс между этими секциями, а также учесть две длинные прямые с зонами интенсивного торможения.

Дополнительные сложности создают значительные перепады высот, слепые подъёмы, два туннеля и агрессивные поребрики. Возможностей для обгона немного, поэтому позиция в квалификации и чистое проведение уик-энда будут важнее, чем обычно.

Вопрос: Как особенности регламента 2026 года повлияют на подход к уик-энду?

Пол Уильямс: Новизна трассы в Мадриде делает управление энергией ещё более сложной задачей. Подготовка строится на предполагаемом уровне сцепления и оптимальных траекториях в поворотах, однако вероятность того, что реальная ситуация будет отличаться от прогнозов, выше обычного.

Нужно распределить расход энергии между длинными и многочисленными короткими прямыми. Каждая из них требует дополнительных энергозатрат, и прежде нам не приходилось решать эту задачу в настолько большом масштабе.

В зависимости от уровня сцепления отдельные повороты придётся проходить либо на полном газу, либо с небольшим отпусканием педали. Если поворот проходится на полном газу, это кардинально меняет подход к управлению энергией на прямых перед ним и после него. Адаптировать стратегию к машине и гонщику, чтобы добиться максимальной эффективности и производительности, будет настоящей проблемой.

Вопрос: В чём особенности работы с резиной в Монце?

Пол Уильямс: В Pirelli выбрали «среднюю» тройку составов: C2 в роли Hard, C3 как Medium и C4 как Soft.

Главной переменной станет сцепление с трассой. Оно повлияет как на время прогрева шин, так и на риск гранулирования. Мы ожидаем, что сначала сцепление будет низким, а в течение уик-энда начнёт быстро улучшаться.

Продолжительные нагрузки в скоростных поворотах усилят износ шин с левой стороны. В солнечную погоду асфальт будет сильно нагреваться, что повысит риск перегрева резины.

В квалификации важно будет одновременно обеспечить прогрев передних шин перед зонами раннего торможения и контролировать перегрев задних шин в конце круга.

Если гранулирование не станет проблемой, главным ограничивающим фактором в гонке, скорее всего, окажется перегрев.

Вопрос: Какие стратегические факторы необходимо учитывать?

Пол Уильямс: Пока стратегия остаётся неясной, поскольку информации слишком мало. Есть несколько факторов, но оценить их влияние можно будет только непосредственно на трассе и по ходу тренировок.

Ожидается, что потеря времени на пит-стопе будет значительной — около 22 секунд без учёта времени обслуживания. При этом обгонять, вероятно, будет так же сложно, как в Сингапуре. В совокупности это указывает на стремление команд провести гонку с одним пит-стопом.

Узкая трасса, новое покрытие и стены, расположенные близко к полотну, могут привести к тому, что каждая сессия будет прерываться красными флагами. Это обстоятельство способно повлиять на выбор стратегии.