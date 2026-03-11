Пол Уильямс рассказал об уникальных особенностях трассы в Шанхае

Перед стартом Гран При Китая главный инженер команды Williams Пол Уильямс поделился взглядом на технические вызовы, которые ожидают участников гоночного уик-энда в Шанхае.

На вопрос о специфике автодрома в Шанхае Пол Уильямс отметил, что трасса отличается большим количеством поворотов и частыми сменами направления движения. Особенно сложной, по его словам, является серия с первого по третий поворот, где автомобиль становится крайне чувствительным к нагрузке на переднюю ось. В подобных условиях возрастает риск гранулирования передней левой шины, что способствует её ускоренному износу. Дополнительную сложность добавляет тот факт, что в этот уик-энд впервые в сезоне будет проведён субботний спринт, а значит, у команд есть лишь одна тренировка для поиска оптимальных настроек.

Говоря о переходе на регламент 2026 года, Пол Уильямс выразил уверенность, что контролировать расход энергии на этой трассе будет проще, чем, к примеру, в Мельбурне. Он отметил, что прохождение поворотов на высоких оборотах двигателя позволит снизить потребность в так называемом суперклиппинге.

По мнению главного инженера, управление энергией и правильное взаимодействие с трафиком станут ключевыми факторами для достижения максимальных результатов в квалификационных заездах.

Ранее при выборе настроек приходилось тщательно рассчитывать угол атаки заднего антикрыла, чтобы найти баланс между прижимной силой и минимальным сопротивлением на длинных прямых. Однако с введением активной аэродинамики и четырёх зон Straight Mode, эта задача стала менее актуальной.

Комментируя работу с резиной в Шанхае, Пол Уильямс подчеркнул, что основное внимание командам стоит уделить контролю состояния шин. По его словам, гранулирование представляет собой серьёзную проблему — особенно в первых двух, восьмом, двенадцатом и тринадцатом поворотах, где шины склонны к скольжению, перегреваются и подвергаются повышенным нагрузкам на левую переднюю ось.

В этот гоночный уик-энд ожидается прохладная погода, а покрытие трассы не отличается высокой абразивностью. Всё это создаёт дополнительные трудности при прогреве шин, особенно перед началом быстрых кругов на низком уровне топлива.

Что касается стратегии на гонку, Пол Уильямс предполагает, что большинство команд будут ориентироваться на один пит-стоп, принимая во внимание степень гранулирования шин по ходу уик-энда. Наиболее вероятным сценарием видится старт на комплекте Medium.

В спринтерской гонке, по мнению инженера Williams, остановки на пит-лейне маловероятны. Многие участники выберут жёсткий комплект шин, однако возможен и выбор Medium — в зависимости от стартовых позиций и расстановки приоритетов команд на Гран При.