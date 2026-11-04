Пол Уильямс рассказал об особенностях Гран-при Сан-Паулу

Перед Гран При Сан-Паулу главный гоночный инженер команды Williams Пол Уильямс объяснил, какие технические факторы будут особенно важны в предстоящий уик-энд.

Вопрос: С чем связаны основные технические сложности трассы в Интерлагосе?

Пол Уильямс: Автодром находится на высоте около 800 метров над уровнем моря. По этому показателю среди всех трасс календаря он занимает второе место. Воздух здесь менее плотный, хотя влияние этого фактора нельзя сравнивать с условиями в Мехико.

Длина круга составляет 4,309 км. На трассе есть две длинные прямые, между которыми расположены среднескоростной первый сектор и более медленный извилистый второй сектор. Кроме того, перепад высот здесь достаточно велик: от 1-го до 5-го поворота трасса спускается, а затем от 12-го поворота поднимается к самой высокой точке в 1-м повороте.

В апексе 1-го поворота скорость сравнительно невысока, однако во 2-м и 3-м поворотах начинается разгон, поскольку сразу за ними находится прямая. В этих поворотах, а также в 8-м, 9-м, 10-м и 12-м сохраняется постоянный риск блокировки передних колёс.

На выходе из 12-го поворота необходимо обеспечить хорошее сцепление ведущих колёс при разгоне. После этого начинается продолжительный подъём к старт-финишной линии, поэтому повороты с 9-го до 11-го важно проходить правильно.

Исторически асфальт в Интерлагосе считался одним из самых абразивных в календаре. В 2026 году покрытие частично обновили на участке от 3-го до 5-го поворотов, а также между 8-м и 9-м.

В это время года погода в Сан-Паулу может быстро меняться, и прогноз на весь уик-энд это подтверждает. В пятницу дожди ожидаются примерно в период тренировок. В субботу днём прогнозируются более продолжительные осадки, а воскресенье также должно быть прохладным и дождливым. Поэтому велика вероятность, что гонка пройдёт на мокрой или подсыхающей трассе.

Вопрос: Как технический регламент 2026 года влияет на ваш подход к этому уик-энду?

Пол Уильямс: По чувствительности к энергии Интерлагос относится к нижней части списка трасс календаря. Здесь мы окажемся в относительно нормальном положении, поскольку на круге есть две зоны, где используется режим движения по прямой (Straight Line Mode или SLM). В дождливых условиях точка активации первой зоны расположена значительно ближе.

Как и в Баку, разгон от последнего поворота к старт-финишной линии здесь очень продолжительный, тогда как участок от неё до 1-го поворота короткий. Поэтому на круге выезда из боксов возникает заметная задержка до момента включения мотор-генератора MGU-K, когда он начинает отдавать энергию.

3-й и 11-й повороты проходятся почти на полном газу. Поэтому одной из главных задач команды в этот уик-энд станет поиск оптимальных настроек режима использования и накопления энергии в этих поворотах.

Вопрос: С чем связаны трудности в работе с резиной на бразильской трассе?

Пол Уильямс: Шинники Pirelli выбрали три самых мягких состава: C3 (Hard), C4 (Medium) и C5 (Soft). По сравнению с прошлым годом они на одну ступень мягче, однако такой выбор уже использовался в 2023-2024 гг. В целом эти составы подходят для трассы, но в Pirelli предписывают довольно высокие уровни давления, что приведёт к усилению деградации.

Частичное обновление покрытия завершили незадолго до гонки, поэтому на соответствующих участках уровень сцепления может отличаться. Очевидно, что в квалификации все выберут мягкие шины для первого быстрого круга. При этом прогреть резину перед прохождением 1-го поворота будет непросто из-за сравнительно короткого расстояния от выезда с пит-лейн до старт-финишной линии.

Во время Гран При ожидается высокая деградация. Ей будут способствовать перегрев и износ задней резины, что характерно для этой трассы.

Вопрос: Что можно сказать о выборе тактики на гонку?

Пол Уильямс: Обгонять в Интерлагосе проще, чем на большинстве трасс, поэтому прежде всего необходимо добиться хорошего гоночного темпа.

Поскольку для этого уик-энда выбраны самые мягкие составы в линейке Pirelli, гонка пройдёт с двумя пит-стопами. В воскресенье можно использовать резину всех трёх составов. При высокой топливной нагрузке скорость на каждом из них будет вполне сопоставимой, поэтому на тренировках, во время длинных серий кругов, предстоит определить наиболее эффективный вариант.

Почти наверняка ход гонки будет прерван выездом автомобиля безопасности: последний раз Интерлагос обходился без этого в 2018 году. Вероятность появления сейфти-кара оценивается в 80%, а вероятность введения режима виртуального автомобиля безопасности — в 40%.