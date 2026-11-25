Перед Гран При Катара главный гоночный инженер команды Williams Пол Уильямс рассказал о главных технических факторах, которые будут иметь значение в этот уик-энд.

Вопрос: С чем связаны основные технические сложности трассы в Катаре?

Пол Уильямс: Международный автодром Лосаил находится на относительно ровной местности. Длина трассы составляет 5419 метров, а её конфигурация включает преимущественно средне- и высокоскоростные повороты, многие из которых имеют положительный уклон.

Три последовательных правых поворота с 12 по 14-й проходятся с полностью нажатой педалью газа. Из-за большого количества скоростных правых поворотов особенно серьёзная нагрузка приходится на левую переднюю шину.

На трассе есть только одна основная прямая протяжённостью около километра. Обгоны здесь затруднены, поэтому наиболее вероятная возможность отыграть позицию появляется на входе в первый поворот.

Квалификация и гонка состоятся вечером, когда дневная жара уже спадёт. При этом результаты первой и третьей тренировок будут менее показательными. Острый и агрессивный поребрик способен повредить автомобиль и шины, а за соблюдением границ трассы особенно важно следить в 5-м, 12-м, 13-м и 15-м поворотах.

Условия на трассе схожи с Бахрейном: здесь возможны песок и преимущественно северо-западный ветер, поскольку автодром практически не защищён от внешних воздействий. На весь уик-энд прогнозируется жаркая погода с нулевым риском – от 27C в первой тренировке до 22C во время квалификации и гонки.

Вопрос: Как особенности технического регламента 2026 года скажутся на подходе к уик-энду?

Пол Уильямс: Энергоёмкость трассы Лосаил соответствует примерно среднему уровню сезона как в квалификации, так и в гонке.

На круге предусмотрены четыре зоны режима движения по прямой (Straight Line Mode или SLM). Третья из них доступна только при сухом покрытии.

Большое количество скоростных поворотов усложняет оптимальное распределение энергии. Командам потребуется точно рассчитать расход энергии силовой установки в 9-м повороте, а также в серии поворотов с 12-го по 15-й.

Вопрос: Какие проблемы с шинами возникают на этой трассе?

Пол Уильямс: На этап компания Pirelli привезёт самые жёсткие составы – С1. С2 и С3 будут использоваться в роли Hard, Medium и Soft. В прошлом году этап проводился в формате с субботним спринтом, тогда как сейчас запланирован традиционный уик-энд.

Каждый комплект шин можно будет использовать не более 27 кругов. В 2025 году разрешённая дистанция была немного меньше – 25 кругов. Именно это ограничение определяет проведение гонки с двумя пит-стопами.

После очень гладкого покрытия в Лас-Вегасе команды вновь окажутся на трассе со средней абразивностью. Её характеристики не менялись после переукладки асфальта в 2023-м.

Для Лосаила характерны высокие боковые нагрузки на шины, причём значительная их часть приходится на левую сторону. Основным ограничивающим фактором станет износ передней левой шины.

В квалификации шины Soft не позволят установить лучшее время уже на первом круге. Пока передняя правая шина будет медленно прогреваться, передняя левая и задняя левая могут перегреться. Ожидается использование более жёстких составов по схеме: прогревочный круг, быстрый круг и два круга охлаждения задних шин.

В гонке ключевым ограничением станет передняя левая шина: сначала на неё повлияет перегрев, а затем износ. Задние шины, напротив, должны изнашиваться относительно слабо. Более мягкие составы склонны к гранулированию передней левой шины, тогда как у Medium ожидается высокий износ.

Вопрос: Что можно сказать о вероятной стратегии гонки?

Пол Уильямс: Из соображений безопасности максимальная длина отрезка на одном комплекте составит 27 кругов. Поэтому гонка пройдёт с двумя пит-стопами.

С математической точки зрения самой быстрой была бы стратегия с одним пит-стопом, однако установленное ограничение на длину отрезка не позволяет её применить. Предполагается, что команды выберут составы Hard и Medium. Те, кто начнёт гонку на Soft, вероятнее всего, отправятся в боксы раньше, а второй пит-стоп проведут на самом раннем допустимом круге – 30-м.

Исторически 75% гонок на этой трассе сопровождались выездом автомобиля безопасности. Если это произойдёт или режим VSC будет объявлен с 3 по 25-й круг, все гонщики, ещё не посетившие боксы, скорее всего, проведут первый пит-стоп. Появление автомобиля безопасности после 30-го круга, вероятно, заставит всех, кто ещё не успел совершить второй пит-стоп, сделать это.