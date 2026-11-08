Покупка автомобиля в автосалоне: как избежать переплаты и в каких случаях можно его вернуть

Перед покупкой автомобиля в салоне необходимо осмотреть машину, проверить документы и зафиксировать обещания дилера в письменной форме. О том, как снизить риск дополнительных расходов и защитить свои права в спорной ситуации, «Известиям» рассказал директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Продавец обязан предоставить достоверную информацию об основных характеристиках автомобиля, его цене в рублях, условиях приобретения и гарантии, если она предусмотрена. В договоре нужно внимательно проверить полную стоимость машины, комплектацию, порядок оплаты, дополнительные платежи и сроки передачи. Сведения менеджера о состоянии автомобиля и дополнительных гарантиях также следует включить в документы, поскольку устные обещания сложнее использовать в качестве доказательств, предупредил специалист.

До заключения сделки эксперт советует проверить VIN-номер автомобиля в реестре уведомлений о залоге движимого имущества Федеральной нотариальной палаты. Поиск в реестре является бесплатным и доступен круглосуточно, а официальную выписку можно оформить у нотариуса. По словам Позднякова, отсутствие автомобиля в реестре снижает риски, но не исключает другие юридические проблемы.

«Если покупатель приобретает автомобиль с пробегом, важно зафиксировать в договоре его состояние и фактический пробег. Это поможет защитить свои интересы, если впоследствии обнаружатся несоответствия», — отметил Игорь Поздняков.

Поздняков также напомнил, что автосалон не может навязывать покупателю дополнительные товары и услуги. От страховок, сервисных карт и подписок разрешено отказаться. Если их включили в договор без согласия клиента, он вправе потребовать вернуть деньги. Условия, ущемляющие права потребителя, являются ничтожными даже в том случае, если покупатель поставил под ними подпись, пояснил эксперт.

Если автомобиль, за который внесена предоплата, не передали в установленный срок, покупатель может потребовать передать машину в новый срок либо вернуть деньги. Неустойка составляет 0,5% от суммы предоплаты за каждый день просрочки, но не может превышать всю внесенную сумму. На возврат денег продавцу отводится 10 дней.

При получении автомобиля представитель Роскачества рекомендует сначала осмотреть его, проверить проведение предпродажной подготовки и получить документы о комплектации и сервисном обслуживании. Все повреждения, недостатки, несоответствия комплектации или пробега необходимо внести в акт приема-передачи до его подписания. При наличии претензий не следует подписывать документ без замечаний.

Исправный новый автомобиль, соответствующий условиям договора, нельзя вернуть или обменять только по причине того, что он не подошел покупателю. Если машина неисправна, потребовать возврата денег или замены можно в течение 15 дней после ее передачи независимо от характера дефекта, пояснил Поздняков.

После истечения этого срока вернуть автомобиль можно при наличии существенного недостатка, нарушении срока ремонта (более 45 дней) или невозможности пользоваться машиной суммарно более 30 дней в каждом году действия гарантии из-за неоднократного устранения разных недостатков. Требования рекомендуется направлять в письменной форме с подтверждением отправки и получения. Если продавец откажется выполнять законные требования, можно обратиться в суд, отметил представитель Роскачества.

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Автор: Иван Бахарев