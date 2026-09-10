Подмена запчастей и «липовый» ремонт: самые распространённые способы обмана водителей в российских автосервисах

Недобросовестные автосервисы могут выставлять счета за работы, которые не выполнялись, использовать контрафактные детали и заменять исправные заводские комплектующие на изношенные. Об основных схемах обмана «Газете.Ru» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По словам эксперта, распространённый способ обмана — подмена деталей. Вместо исправной заводской запчасти клиенту устанавливают неисправный или уже изношенный компонент, ресурс которого исчерпан. Кроме того, под видом оригинальных комплектующих водителям могут продавать и устанавливать контрафактные.

В ряде случаев обман отражается только в документах. В заказ-наряд включают работы, которые фактически не проводились, но автовладелец оплачивает их. Также сотрудники сервиса могут заявить о несуществующей неисправности и взять деньги за её устранение, хотя автомобиль не нуждается в ремонте. Хайцеэр отметил, что подобные схемы рассчитаны на невнимательность клиентов.

Отдельно эксперт рассказал о возможных нарушениях при замене моторного масла. По словам вице-президента НАС, иногда мастера не дожидаются полного стекания отработанной жидкости из двигателя. Затем они преждевременно закручивают сливную пробку, меняют фильтр и заливают меньше нового масла, чем требуется конкретной модели.

При этом в счёте указывается полный объём масла. Часть старой жидкости остаётся в двигателе, автосервис расходует меньше нового масла, а клиент платит за процедуру в полном объёме.

Хайцеэр заявил, что в некоторых автоцентрах подобные нарушения могут носить системный характер. При этом он подчеркнул: на рынке есть и добросовестные сервисы.

Для снижения риска обмана эксперт посоветовал ещё до начала ремонта согласовать с мастером полный список необходимых работ. После завершения обслуживания стоит попросить показать снятые детали и проверить, была ли заявленная замена выполнена на самом деле.

Ранее Fit Service связала увеличение среднего чека за ремонт и обслуживание автомобилей с ростом стоимости запчастей и работ, а также с изменением структуры заказов. В сети добавили, что на себестоимость услуг влияют валютные колебания, логистика и административная нагрузка.

До этого Минпромторг предложил поэтапно ввести обязательную маркировку автозапчастей для борьбы с контрафактом. Проект постановления предусматривает регистрацию участников оборота деталей в информационной системе маркировки.

Автор: Иван Бахарев