Снизятся ли цены на автомобили в России и когда ждать специальных предложений: мнение аналитика

Осенью 2026 года покупателям новых автомобилей стоит обратить внимание на специальные предложения по отдельным маркам, моделям и комплектациям. Об этом перед Восточным экономическим форумом заявил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. При этом эксперт не прогнозирует общего снижения цен, сообщает ТАСС.

По словам Целикова, специальные условия будут распространяться на отдельные модификации. В первую очередь речь идёт о неходовых моделях и комплектациях.

«Снижения цен мы не ожидаем. Покупатели могут „вылавливать“ спецпредложения по отдельным маркам, моделям и модификациям, в основном это касается неходовых моделей и комплектаций. Такие предложения бывают всегда, и этой осенью они тоже будут. Нужно просто искать», — сказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Средневзвешенная стоимость автомобилей по маркам и моделям, отметил эксперт, продолжает демонстрировать тенденцию к росту. Главной причиной такой динамики он назвал изменение курса рубля.

Позже всего подорожание, по оценке Целикова, затронет российские автомобили и модели с высокой степенью локализации. В качестве примера эксперт привёл Haval, отметив, что такие марки смогут удерживать цены.

В середине августа аналитики назвали Haval лидером продаж среди китайских марок в России по итогам июля. В первую десятку также попали Geely, Changan, Jetour, GAC и ещё несколько брендов.

Автор: Андрей Сундуков