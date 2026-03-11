Подъем на 2000 метров: EXEED RX PHEV выдержал экстремальное испытание

Подключаемый гибридный автомобиль EXEED RX PHEV прошел испытание по подъему на заснеженную гору в экстремальных условиях при температуре –10 °C и скорости ветра 4 м/с на горнолыжном курорте Ак-Булак в Казахстане. Путь длиной 25,5 километров включал в себя крутой подъем более чем на 350 метров с двумя резкими поворотами. Маршрут начинался на высоте 1650 метров и заканчивался на отметке 2000 метров над уровнем моря. За рулем подключаемого гибридного EXEED RX PHEV находился Владимир Бородин, мастер спорта Казахстана, тренер высшей категории, вице-президент Федерации автомотоспорта Республики Казахстан и чемпион по автогонкам.

Автомобиль поддерживал скорость от 65 до 100 км/ч на протяжении всего испытания, включая последний 41-градусный заснеженный склон. Точно измеренные и подтвержденные результаты испытания убедительно показывают технологическое преимущество архитектуры Texxeract в сфере полноприводных гибридных платформ и ее способность сохранять мощность при высоких нагрузках.

Подключаемый гибридный EXEED RX PHEV успешно преодолел снежную гору с уклоном 41°

Тестовый маршрут пролегал от горнолыжной базы, расположенной на 1650 метрах над уровнем моря, до горного хребта на высоте около 2000 метров и включал в себя различные типы снежных и ледяных поверхностей. Начальный отрезок трассы проходил по уплотненным снежным откосам с уклоном от 30° до 35° — большую часть пути гибридный RX PHEV поддерживал стабильную скорость 60–80 км/ч, а временами разгонялся до 100 км/ч.

Самый сложный участок находился на высоте около 2000 метров и отличался крутым уклоном в 41°. Из-за постоянного сильного ветра и низких температур на слое неуплотненного рыхлого снега в 50 см образовалась хрупкая ледяная корка толщиной 2–3 см. При коэффициенте трения всего 0,2 μ гибридный подключаемый EXEED RX PHEV преодолел подъем со стабильной скоростью 60–100 км/ч, без пробуксовки колес и заноса.

Технология Texxeract: залог хорошей управляемости на заснеженном склоне

Успешное прохождение экстремального испытания стало возможным благодаря разработанной EXEED новой архитектуре гибридных автомобилей Texxeract и уникальной конфигурации силовой установки с четырьмя двигателями и полным приводом. Система сочетает в себе гибридный двигатель 1.5TGDI и три электродвигателя, которые в совокупности развивают максимальную мощность 395 (547 л.с.) кВт и пиковый крутящий момент 650 Н·м, обеспечивая разгон от 0 до 100 км/ч всего за 4,9 секунды. В сочетании с 3-ступенчатой трансмиссией DHT с двумя интегрированными двигателями обеспечивается совокупный КПД 97,6%, гарантируя стабильную мощность при минимальных потерях энергии и оптимальном расходе топлива.

Система полного привода подключаемого гибридного EXEED RX PHEV отвечает за распределение крутящего момента между передней (в диапазоне 0–90%) и задней осью (в диапазоне 10–100%) в режиме реального времени. В режиме «Снег» она обеспечивает комплексное управление приводными двигателями, электронным торможением и положением автомобиля. В отличие от традиционных механических систем полного привода, эта усовершенствованная система обеспечивает независимую корректировку сцепления с дорогой для каждого колеса за миллисекунды, позволяя тем самым быстрее и более равномерно распределять крутящий момент между колесами, что значительно улучшает проходимость и устойчивость автомобиля на смешанном покрытии изо льда и рыхлого снега.

Экстремальный заезд в условиях низкой температуры, сильного ветра и плохого сцепления с дорогой, покрытой снегом и льдом, наглядно демонстрирует превосходную устойчивость подключаемого гибридного EXEED RX PHEV, точный контроль крутящего момента и исключительную способность адаптироваться к экстремальной погоде. Это стало возможным благодаря архитектуре Texxeract. Тест не только подтверждает отличные эксплуатационные характеристики автомобиля в суровых климатических условиях и на сложных участках дорог, но и служит убедительным доказательством его технической надежности при реальной эксплуатации.

На данный момент модель подключаемого гибридного EXEED RX PHEV не представлена на российском рынке.

