Почти 5 млн иномарок: откуда в Россию поступают новые и подержанные автомобили

С начала 2022 года по октябрь 2026-го в Россию импортировали 4,79 млн автомобилей, сообщил аналитик Сергей Целиков. Основными «поставщиками» оказались Китай и Япония: Китай лидировал по ввозу новых машин, а Япония — автомобилей с пробегом.

За последние почти пять лет в Россию ввезли 4,46 млн легковых автомобилей. Еще 330 тыс. импортированных транспортных средств пришлись на легкие коммерческие и грузовые автомобили.

Доля новых машин в общем объеме импорта составила 59%, или 2,83 млн автомобилей. На автомобили с пробегом пришлось 41% поставок — 1,96 млн машин.

Китай занял первое место в «пятёрке» ведущих стран по экспорту новых автомобилей в Россию, обеспечив 77,5% поставок. Далее следуют Киргизия с долей 8,7% и Казахстан с 4,1%. Беларусь заняла четвертое место с показателем 3%, а Южная Корея оказалась пятой — на ее долю пришлось 1,7%.

Лидером по поставкам автомобилей с пробегом стала Япония, доля которой составила 54,4%. Южная Корея заняла второе место с 12,2%, Китай — третье с 10,3%. В «пятёрку» также вошли Белоруссия и Армения, обеспечившие 8,1% и 3,8% импорта соответственно.

Согласно данным Сергея Целикова, за отчетный период из Китая в Россию поступило почти 2,4 млн новых и подержанных автомобилей. Это половина общего объема ввоза. Япония поставила 1,1 млн машин, или 22,8% от суммарного импорта.

Ранее Сергей Целиков сообщил, что по итогам октября в Россию сократился альтернативный импорт новых легковых автомобилей. Самое заметное снижение аналитик зафиксировал в поставках из Южной Кореи.

До этого автоэксперт сопоставил объемы альтернативного импорта новых легковых автомобилей из Китая и через Киргизию за девять месяцев 2026 года. Он также назвал наиболее востребованные модели по каждому из направлений ввоза.

Автор: Иван Бахарев