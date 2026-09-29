Tesla Model S проехала почти миллион километров: владелец рассказал, что пришлось заменить за восемь лет эксплуатации

Владелец Tesla Model S 75D рассказал, что за немного более чем восемь лет эксплуатации проехал на электромобиле 965 606 км. По его словам, за этот период тормозные колодки менялись только один раз, а тяговую батарею заменили по гарантии после возникновения ошибки.

Автомобиль представляет собой двухмоторную Tesla Model S 75D. Пройденное им расстояние приблизительно равно 24 кругосветным путешествиям или 2,5 расстояния от Земли до Луны.

Одним из самых значительных ремонтов стала замена тяговой батареи. Ошибка появилась на пробеге 666 666 км, после чего по гарантии аккумулятор заменили и одновременно модернизировали: вместо прежнего установили батарею ёмкостью 90 кВт·ч.

За восемь с лишним лет эксплуатации автомобилю также потребовались другие работы. Владелец сообщил о замене компонентов системы кондиционирования, рычагов подвески и стоек. Незадолго до достижения нынешнего пробега он заменил опоры переднего привода и полуоси.

Отдельного внимания заслуживает состояние тормозной системы. Автомобилист утверждает, что за всё время пользования машиной тормозные колодки пришлось заменить лишь один раз. При этом он не уточнил, устанавливались ли новые колодки на одной оси или менялся полный комплект.

Несмотря на пробег свыше 965 тыс. км и проведённые ремонтные работы, владелец Tesla доволен её состоянием. Он говорит, что автомобиль «едет как новый», и считает его лучшей машиной из всех, которыми ему доводилось владеть.

Ранее аналитики iSeeCars изучили вероятность того, что гибридные автомобили и электромобили смогут преодолеть большой пробег. Tesla Model S также вошла в число таких моделей.