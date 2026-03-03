В России отзывают почти 5,5 тысячи автомобилей Subaru

Официальный дистрибьютор Subaru в России, компания «Субару Мотор», сообщил о старте масштабной отзывной кампании. Под действие меры попали 5 467 автомобилей моделей Subaru Legacy, Outback и XV, реализованных на российском рынке в период с 2015 по 2019 годы. Информация об этом появилась на портале Росстандарта.

Причиной для проведения отзыва стало выявленное техническое несоответствие. Как уточняется, возможна неисправность фиксатора разъема электрического стояночного тормоза. При эксплуатации автомобиля это может привести к разъединению разъема, что, в свою очередь, вызывает загорание индикатора неисправности на панели управления. В результате система электрического стояночного тормоза может выйти из строя — не включаться либо не отключаться по требованию водителя.

В рамках сервисной кампании специалисты проведут диагностику разъема электрического стояночного тормоза на всех попавших под отзыв автомобилях. Если потребуется, будет выполнена замена части разъема и уплотнителя на новые, более надежные компоненты. Кроме того, в обязательном порядке установят дополнительный фиксатор разъема для повышения надежности работы системы.

Компания «Субару Мотор» уже начала информировать владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости посещения официальных дилерских центров для проведения бесплатного ремонта. Все работы по устранению дефекта будут выполнены за счет производителя.