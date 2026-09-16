Зачем в Монако решили провести спринт?

Решение руководства Формулы 1 провести в следующем году Гран При Монако в формате уик-энда со спринтом стало неожиданностью для многих.

Узкая извилистая городская трасса практически не предоставляет возможностей для обгонов, поэтому выбор Монако для проведения второй гонки за уик-энд выглядит неочевидным. Что же стало причиной такого решения?

Как сообщает The Race, главным мотивом для проведения спринта в Монако стало желание разнообразить программу гоночного уик-энда, а не просто добавить ещё одну субботнюю гонку.

При спринтерском формате у гонщиков будет только одна тренировка в пятницу перед квалификацией к спринту. Из-за этого они не смогут столь же точно настроить машины, как при обычном формате, когда перед субботней квалификацией проходят три тренировки. Дополнительная неопределённость способна внести разнообразие в стартовую решётку как перед спринтом, так и перед воскресной гонкой.

Кроме того, благодаря формату со спринтом квалификация на городской трассе в Монако, которая считается самой захватывающей сессией уик-энда, состоится дважды.