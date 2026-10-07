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Почему спад на рынке грузовиков затронул не все сегменты?

Рынок среднетоннажных грузовиков массой 9–12 тонн вырос на 8,8% в 2023–2026 годах: эксперты назвали драйверы роста и риски для сегмента коммерческого транспорта.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.10.2026, 16:01·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Евгений Жевако, представляющий компанию «Смарт Тракс» — дистрибьютора среднетоннажной линейки FAW Trucks Tiger 6G, — выступил на форуме автобизнеса CarX 2026. В своей презентации «Диагноз современного рынка коммерческого транспорта» он сообщил, что в 2023 – 2026 годах на фоне снижения рынка грузовых автомобилей сегмент среднетяжелых машин полной массой 9 – 12 т вырос на 8,8%.

По словам Евгения Жевако, этому способствовали несколько факторов. Среди них — регулирование, включая повышение тарифов в системе «Платон» на 47% с 1 марта 2026 года и ограничения на въезд тяжелых автомобилей в крупные города. Также на рост повлияли оптимизация перевозок из-за развития бизнеса в регионах и усиление конкуренции. В сравнении с MCV в сегменте сохраняется отставание по удовлетворению накопленного отложенного спроса, а парк заметно старше, чем у HCV: в среднем 27,9 лет против 20 лет. Таким образом, накопленный отложенный спрос здесь выше, чем в некоторых других подсегментах.

Дополнительным фактором стало отсутствие требования к водителям иметь категорию CE, необходимую для управления тяжелыми грузовиками. Свою роль сыграл и топливный кризис. Кроме того, железнодорожники поставили цель привлечь часть грузов, перевозимых автотранспортом, и для этого разработали и реализовали более 70 мер. Перенос грузов с дорог на железную дорогу, в свою очередь, сформировал потребность в доставке партий товаров к ЖД-терминалам и хабам.

Среди рисков для сегмента 9 – 12 тонн, который может завершить 2026 год с существенным ростом, спикер назвал подорожание комплектных автомобилей на фоне распродажи складских запасов техники 2024 года выпуска. К другим угрозам относятся возможный пересмотр порога в 12 т при льготировании «Платона» и въезда в города, усиление весогабаритного контроля, конкуренция с LCV и переход на электронные транспортные накладные. Прозрачность перевозочного процесса при этом снижает эффективность эксплуатации автомобилей с высокой снаряженной массой.

В качестве резюме Евгений Жевако отметил, что преимущество получат и сохранят дилеры, способные предложить клиентам надежное шасси под лимит полной массы 9 – 12 тонн и широкий выбор надстроек. Для этого дистрибьюторам и дилерам необходимо дополнительно работать с клиентами, учитывая, кому и какую технику они предлагают, а также адаптируя решения под их потребности.

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