Эксперт объяснил, почему перспективные модели АвтоВАЗа не запускали в серийное производство

Альянс Renault-Nissan сдерживал стремление сотрудников «АвтоВАЗа» создавать собственные разработки. Такое мнение высказал эксперт Егор Васильев, которого цитирует «Российская газета». По его словам, французская сторона не была заинтересована в самостоятельном развитии волжского автозавода.

Васильев считает, что Renault-Nissan рассматривал предприятие исключительно как зависимый производственный филиал. Как отметил эксперт, работников фактически вынуждали использовать устаревшие платформы альянса, а «АвтоВАЗ» обеспечивали минимальным финансированием.

«Фактически шла грабительская и разрушительная эксплуатация огромного предприятия», — отметил Егор Васильев.

По словам специалиста, перспективные автомобили не получали допуска к производству. В частности, он привёл в пример кроссовер 4х4 Vision.

Эксперт назвал независимость одним из ключевых условий для любого автопроизводителя. Даже при применении чужих платформ компания, по его мнению, должна иметь возможность самостоятельно конфигурировать и масштабировать их. Это необходимо для сохранения разнообразия модельного ряда и развития собственных инженерных компетенций.

Возвращение к самостоятельности проходило сложно, однако, как считает Васильев, принесло «АвтоВАЗу» очевидную пользу. В качестве подтверждения он указал на рост доли рынка с 15,5% в 2014 году до 24,4% в 2026-м, а также на существенное расширение модельного ряда.

Однозначно прогнозировать дальнейшее увеличение доли рынка эксперт не стал. Определённый оптимизм у него вызывают появление Aura, Iskra и Azimut, а также обновление прежних моделей.

В то же время Васильев отметил важность поиска баланса между стоимостью, ценностью и набором функций мобильности, способных заинтересовать современного покупателя. По его мнению, клиенты в последнее время всё меньше ориентируются на бренд и всё чаще оценивают стоимость и качество услуги.

Ранее «АвтоВАЗ» раскрыл масштаб испытаний кроссовера LADA Azimut перед началом производства. В ходе разработки проверяли автомобиль, его системы и компоненты, а перед установкой модели на конвейер продолжаются финальные настройки.

Автор: Андрей Сундуков

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