Эксперт рассказал, какие участки кузова автомобиля наиболее уязвимы из-за осенних листьев

Осенью листья и дорожная грязь накапливаются не только на поверхности автомобиля, но и в скрытых кузовных полостях. О том, какие зоны нуждаются в проверке и в каких случаях с самостоятельной очисткой лучше не справляться, «Автоновостям дня» рассказал директор по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков.

«Наиболее уязвима зона под лобовым стеклом, где расположены дворники: через нее вода должна уходить в дренажные отверстия, но плотный слой влажных листьев и земли может перекрыть водоотвод. Такая же проблема возникает у авто с люком, где забиваются дренажные трубки по углам проемов. Страдают и водоотводы дверей, порогов, арок, а также отсек воздухозаборника климатической системы», — пояснил Игорь Серебряков.

Эксперт отметил, что при попадании воды в климатическую систему необходимо тщательно проверить водоотводы под защитной накладкой в нижней части лобового стекла. Некоторые бренды сообщают о случаях коррозии и отказа вентилятора отопителя, вызванных засором в этой области. Поэтому очистка дренажных отверстий кузова и дверей входит в перечень обязательных работ для владельца.

«Из-за забитого дренажа влага проникает под ковролин, в шумоизоляцию и к электронным блокам, что приводит к появлению сырости, плесени, запотеванию стекол и окислению разъемов. Постоянная влажность в стыках панелей и под уплотнителями ускоряет коррозию: лакокрасочное покрытие мутнеет и вздувается, а запущенные очаги требуют сварки или замены детали», — рассказал Игорь Серебряков.

По словам специалиста, метод очистки определяется конструкцией автомобиля. В некоторых случаях для доступа к дренажу приходится снимать жабо. Использование жесткой проволоки или воды под высоким давлением может отсоединить трубку, повредить клапан либо протолкнуть загрязнения глубже в отверстие.

«Автовладелец может безопасно убрать видимые листья и грязь из ниши под лобовым стеклом руками или мягкой щеткой, а после проверить слив небольшим количеством воды. Доступные дренажные отверстия дверей и порогов также поддаются профилактической очистке гибким ершиком или трос-щеткой без применения чрезмерных усилий», — посоветовал Игорь Серебряков.

Если после проведенной очистки вода по-прежнему уходит медленно, под ковром или на потолочной обивке остается сырость, а для доступа к дренажу люка требуется разбирать обшивку, продолжать работы самостоятельно может быть нежелательно.

Ранее Игорь Серебряков рассказал о типичных осенних проблемах автомобилей. По его словам, воздухозаборник, забитый листвой и пылью, способен вызывать запотевание стекол изнутри.

До этого эксперт объяснил, как подготовить автомобиль к холодному сезону. Он также перечислил признаки возможных неисправностей, которые следует проверить до зимы.

Автор: Иван Бахарев