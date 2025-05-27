Причина поломок 8-ступенчатого «автомата» на Hyundai и Kia — что же это?

Важной деталью у многих моделей корейского концерна стала восьмиступенчатая автоматическая коробка передач A8LF, представленная компанией Hyundai-Kia в 2016 году. Эта трансмиссия подходит как для переднего, так и для полного привода, устанавливается на кроссоверы и минивены с двигателями от 2,0 до 3,8 литра и крутящим моментом до 450 Н·м — от Tucson и Sorento до Santa Fe, Palisade, Carnival и Staria.

Одним из основных недостатков этой коробки является склонность к быстрому загрязнению масла, особенно при активной эксплуатации. На 100 тыс. км пробега масло может быть насыщено продуктами износа, что негативно сказывается на работе гидроблока. Тем не менее, сама коробка демонстрирует высокую надежность, даже при наличии абразивных частиц.

Официально замена масла рекомендуется каждые 60 тыс. км, однако опытные специалисты советуют уменьшить этот интервал до 40 тыс. км, особенно учитывая простоту процедуры частичной замены. Для этого достаточно слить старое масло через специальное отверстие, затем добавить новое до появления струйки из контрольного отверстия в поддоне.

Следует отметить, что наличие пластикового поддона является одним из преимуществ конструкции: он надежен и не деформируется со временем, в отличие от некоторых коробок ZF. Однако у A8LF отсутствует внешний фильтр — он расположен внутри корпуса перед насосом и его замена возможна только при полной разборке трансмиссии.

Главной уязвимостью этой коробки является гидротрансформатор. Его поломка может привести к серьезным последствиям, начиная от 60 тыс. км. Причиной проблем становится ослабление пружин упорных пластин, что приводит к выходу из строя упоров и последующему разрушению механизма.

После возникновения проблем коробка начинает вести себя нестабильно, проявляя рывки и пробуксовки. Поэтому важно своевременно обратиться в сервис при первых признаках неисправности.

Другой уязвимой точкой является масляный насос, расположенный на валу трансформатора. Из-за абразивных частиц в масле он быстро изнашивается. Если повреждения незначительные, их можно устранить шлифовкой, однако при серьезных повреждениях насос придется заменить. Утешительно, что он доступен как отдельный узел.

Ухудшение работы насоса приводит к усилению пробуксовки фрикционов, особенно двойного пакета сцеплений. Эти фрикционы чувствительны к условиям эксплуатации и при отсутствии идеальных условий быстро изнашиваются, подвергаясь "сгоранию".

Однако существует и программная уязвимость коробки: она позволяет движение с высокой нагрузкой на холодном масле, что может привести к быстрому износу узлов. Рекомендуется воздерживаться от резкого ускорения первые 10 минут после начала движения до прогрева ATF до 70 °C.

Несмотря на свои достоинства, такие как комфорт и надежность, коробка A8LF не лишена недостатков. Самым серьезным из них остается неисправный гидротрансформатор, который может привести к серьезным финансовым затратам.