Почему Ford отказался от идеи полного перехода на электромобили?

Ford Motor Company сообщила о корректировке своих планов по переходу на электрические автомобили в Европе, перенеся окончательный срок полного отказа от автомобилей с ДВС с 2030 года на неопределенный срок.

Это решение вызвало беспокойство и удивление среди экспертов и экологов, поскольку означает изменение главных стратегических планов компании.

Согласно предыдущему расписанию, Ford планировал полностью перейти на электромобили в Европе к 2030 году. Однако, из-за различных причин, включая проблемы с поставками и повышение издержек, компания вынуждена пересмотреть свои планы.

Основанием для изменений стали серьезные препятствия в цепи поставок, затрагивающие производство и поставку электромобилей. Ford вынуждена была пересмотреть свою стратегию и отложить полный переход на электроэнергию на неопределенный срок.

Также стоит отметить, что компания представила новый внедорожник, который, как ожидается, будет оснащен раздвижными дверными экранами вместо обычных дверей. Патентный документ демонстрирует панели с электроприводом и пиротехническими зарядами, активируемыми в случае аварии.