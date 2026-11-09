Почему колёса в сборе тоже нуждаются в балансировке: названы главные правила сезонной замены шин

Сезонная смена шин нередко вызывает у автомобилистов вопрос о необходимости балансировки колёс, в том числе тех, которые хранились в сборе. О том, нужно ли выполнять эту процедуру, а также что следует учитывать при «переобувке», «Автоновостям дня» рассказал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

Специалист отметил, что установка колёс в сборе требует меньше времени и усилий, чем замена шин на дисках. Он также перечислил основные рекомендации для водителей.

Прежде всего необходимо проверить шины и диски на наличие повреждений, при которых эксплуатация недопустима. По словам эксперта, особое внимание следует обратить на грыжи, порезы и коррозию дисков.

Затем нужно удалить грязь с внутренней поверхности дисков и проверить дату изготовления шин. Резину, которой больше 8 лет, Тимашов не рекомендует использовать.

Отдельно эксперт остановился на балансировке. За прошедший сезон колёса могли подвергаться различным нагрузкам, изнашиваться и загрязняться. Кроме того, на появление дисбаланса способно повлиять хранение.

После установки колёс следует проверить давление и довести его до нормы. Зимой специалист рекомендует добавлять 0,2 атмосферы: при снижении температуры на 10 °C давление уменьшается на 0,1 атмосферы.

Также перед монтажом необходимо подготовить ступицу колеса и ступичный подшипник. На этих элементах не должно быть загрязнений и окислов, отметил Тимашов.

При сезонной замене важно учитывать особенности крепления колёс. Это особенно актуально в тех случаях, когда летние и зимние шины установлены на разных дисках.

«Обратите внимание, для различных колесных дисков могут использоваться разные болты/гайки. Иногда устанавливаются проставки под центральное отверстие, соответственно ее необходимо установить или наоборот демонтировать", — напомнил Роман Тимашов.

Способ затяжки колёс зависит от типа автомобиля и установленных дисков. Поэтому для выполнения этой работы специалист советует применять динамометрический ключ.

При монтаже направленных шин необходимо соблюдать указанное направление вращения. В завершение эксперт рассказал о периодичности балансировки, признаках дисбаланса и его возможных последствиях.

«Балансировать шины желательно каждые 5–10 тыс. пробега или каждый сезон перед сменой колес. В случае появления дисбаланса (обычно он проявляется вибрацией на руле при движении примерно 100 км/ч) балансировку необходимо производить незамедлительно. Дисбаланс колес увеличивает нагрузки на элементы подвески, ухудшает управляемость, ускоряет износ резины и делает езду небезопасной», — посоветовал Роман Тимашов.

Ранее ЦОДД Москвы рекомендовал заменить летние шины на зимние до первого снегопада. При определении времени для «переобувки» автомобилистам посоветовали учитывать прогноз погоды и вероятность ночных заморозков.

До этого Минтранс РФ напомнил об оптимальных сроках перехода на зимнюю резину. В ведомстве уточнили, что шины могут быть шипованными или нешипованными, однако на них должна присутствовать соответствующая маркировка.

Автор: Иван Бахарев