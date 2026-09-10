Специалист предупредил: антикоррозийная обработка может скрыто повредить кузов автомобиля

Лучшей защитой кузова автомобиля от коррозии являются регулярная мойка и своевременная обработка сколов, считает автоэксперт Евгений Ладушкин. В беседе с RT он рассказал, как наносить антикоррозийное средство и почему его применение без предварительной подготовки, напротив, способно ускорить появление ржавчины.

Как отметил руководитель экспертной компании LEM Solution, большинство способов защиты автомобиля от дорожных реагентов предполагает обработку кузова антикоррозийными составами. При этом наносить их на неподготовленную поверхность нельзя. Сначала машину требуется тщательно очистить и проверить состояние металла.

При самостоятельной обработке Ладушкин советует помыть не только кузов, но и днище. Отдельное внимание необходимо уделить скрытым полостям, участкам под локерами и защитными элементами. После мойки автомобиль следует поднять и осмотреть снизу, чтобы выявить загрязнения и очаги коррозии.

Застарелую грязь и уже возникшие следы ржавчины нужно удалить. Лишь после этого можно выбрать антикоррозийный состав и способ его нанесения. Если пренебречь подготовкой, средство не даст ожидаемого эффекта, а коррозия, предупредил эксперт, может продолжить развиваться под нанесённым слоем.

Одной обработки недостаточно. Специалист рекомендует раз в полгода проверять состояние антикоррозийного покрытия, а также очищать днище и скрытые полости. Такой осмотр помогает контролировать нанесённый состав и состояние закрытых участков кузова.

Защищать автомобиль необходимо и со стороны салона. Эксперт советует использовать коврики, которые способны надёжно удерживать влагу. Вместе с талым снегом на обуви внутрь машины попадают соль и реагенты. По словам Ладушкина, из-за этого кузов нередко начинает ржаветь изнутри. Поэтому скопившиеся в салоне воду и загрязнения также нельзя оставлять без внимания.

Ранее руководитель направления частных пользователей «Авито Авто» Андрей Тумкин, говоря о подготовке автомобиля к осени, рекомендовал проверить кузов на наличие микротрещин и сколов. Он отметил, что влага, попадающая в повреждённые участки во время осенних дождей, может привести к коррозии.

Автор: Иван Бахарев