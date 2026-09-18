Успех Антонелли в гонке в Мадриде не был случайностью

В минувшее воскресенье Кими Антонелли одержал уже восьмую победу в сезоне и сделал ещё один шаг к первому в карьере титулу в Формуле 1. Однако могло показаться, что на новой трассе в Мадриде итальянскому гонщику Mercedes помогло везение: режим виртуального автомобиля безопасности (VSC) был введён в удобный для него момент.

Элемент удачи действительно исключать нельзя. На 13-м круге, когда на трассе появился VSC, Кими успел свернуть на пит-лейн и провести плановый пит-стоп с минимальными потерями времени. Ландо Норрис, который в тот момент лидировал, уже проехал мимо въезда на пит-лейн. Поэтому ему пришлось завершить ещё один круг и лишь затем поменять шины.

Но эти обстоятельства были лишь частью произошедшего. На Aston Martin Лэнса Столла отказали тормоза, после чего канадец сошёл с дистанции и был введён режим VSC. Норрис миновал въезд на пит-лейн всего за пару секунд до этого. Антонелли, занимавший 2-ю позицию, получил от своего гоночного инженера Питера «Боно» Боннингтона информацию о ситуации на трассе и на последнем секторе намеренно замедлился сильнее большинства гонщиков.

По информации Auto Motor und Sport, участок между 19-м и 20-м поворотами Антонелли проехал на несколько десятых медленнее, чем Норрис или Ферстаппен. Это дало ему немного больше времени для принятия решения. Данные телеметрии однозначно показывают, что Кими заметно сбросил скорость, а команда Mercedes мгновенно отреагировала на развитие ситуации и подготовилась принять машину своего гонщика.

«Всё произошло в идеальный для меня момент, – прокомментировал он после триумфального финиша. – Боно предупредил меня, что может быть введён VSC, а я в это время был уже на последнем секторе круга и сбавил темп. Я намеренно немного замедлился, чтобы посмотреть, успею ли я отреагировать на введение этого режима до въезда на пит-лейн. И всё получилось идеально».

Этот эпизод стал ещё одним свидетельством профессиональной зрелости Антонелли и его способности предвидеть развитие событий на трассе. Всё говорит о том, что в процессе пилотирования он не только уверенно управляет гоночной машиной, но и осознанно принимает правильные решения.