Плюс на фоне общего минуса: какие автомобили значительно увеличили продажи в России в праздничную неделю

Предыдущая, 45-я по счету, неделя в России была праздничной и включала только четыре рабочих дня. Однако продажи одной категории автомобилей заметно увеличились. Об этом свидетельствует свежая статистика автоэксперта Сергея Целикова, опубликованная им в своем Telegram-канале.

Речь идет о легких коммерческих автомобилях (LCV). Их реализация по сравнению с предыдущей, 44-й неделей выросла на 3,2%, а относительно аналогичного периода прошлого года — на 35,4%.

Другие сегменты авторынка продемонстрировали отрицательную динамику. За прошедшие семь дней на учет поставили 27,7 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 10,4% меньше показателя предыдущей недели и на 1,6% ниже результата за тот же период годичной давности.

«Динамика по отношению к аналогичной неделе прошлого года слабо отрицательная (-1,6%). И это вселяет надежды на стабильные продажи в дальнейшем», — отметил Сергей Целиков.

Сократились и продажи грузовых автомобилей. В период со 2 по 8 октября в России зарегистрировали 993 новых грузовых автомобиля — на 4,9% меньше, чем неделей ранее, и на 1,5% меньше, чем за аналогичную неделю прошлого года.

Ранее сообщалось, что по итогам 43-й недели текущего года Сергей Целиков зафиксировал рост продаж новых автомобилей в России во всех сегментах. При этом регистрации легких коммерческих машин оказались ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

До этого эксперт назвал основные тенденции российского авторынка по итогам девяти месяцев. В частности, аналитик отметил увеличение доли кроссоверов и внедорожников в продажах.

Автор: Иван Бахарев