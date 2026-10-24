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Pirelli: В настройках важно найти компромисс

Pirelli: в Остине команды сделают ставку на Medium и Soft, а из-за износа шин гонка с одним пит-стопом станет наиболее вероятным сценарием.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.10.2026, 03:02·2 мин
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Фото: F1news.ru

По итогам пятницы стало ясно, что, как и в прошлом году, в Остине основную роль среди трёх составов Pirelli сыграют Medium и Soft.

Дарио Маррафуски, директор Pirelli Motorsport: «Результаты пятницы подтверждают стабильную работу всех трёх составов, выбранных для этого Гран При.

Видимо, в гонке состав C2 сыграет лишь ограниченную роль – основную ставку команды сделают на Medium и Soft. Учитывая уровень износа и быстрое улучшение сцепления с трассой, гонка с единственным пит-стопом представляется наиболее вероятным сценарием.

Изменения состояния трассы соответствует ожиданиям. В начале сессий поверхность была грязной, но асфальт быстро покрылся отработанной резиной. Разница между составами тоже соответствуют ожиданиям: около девяти десятых между Medium и Hard и пять десятых между Medium и Soft.

Особое внимание будет уделено аэродинамическому балансу машин – в Остине этот аспект приобретает ещё большее значение из-за неровностей и ухабов на трассе. Потеря оптимального баланса может усилить склонность передних колёс к блокировке в зонах наиболее серьёзного торможения, поэтому крайне важно найти оптимальный компромисс в настройках».

Источник

Pirelli (207)

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