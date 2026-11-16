Pirelli: в Лас-Вегасе тактика «подрезки» не столь эффективна

Шинники Pirelli называют Гран При Лас-Вегаса одним из самых необычных этапов сезона. Городская трасса протяжённостью 6,201 км включает три длинных прямых и 17 поворотов, однако её особенности этим не ограничиваются.

Работа с резиной на этом этапе может оказаться особенно сложной. Квалификация и гонка проходят вечером при искусственном освещении, когда температура воздуха не превышает 10-15 градусов, а сцепление с асфальтом остаётся довольно низким.

В дневное время трасса открыта для обычного движения. Из-за этого покрытие, которое обычно бывает довольно грязным, ежедневно практически возвращается в исходное состояние. Поэтому заранее определить, насколько оно улучшится по ходу уик-энда, весьма трудно.

В этом году асфальт обновили только на входе в 13-й поворот и с правой стороны прямого отрезка перед 14-м поворотом.

Одна из отличительных особенностей трассы — длинные прямые, которые гонщики проходят на полном газу. На таких участках шины частично остывают, поэтому удерживать их в оптимальном диапазоне рабочих температур непросто. Особенно важно правильно прогреть резину во время квалификации.

По этой причине подготовка к быстрому кругу в Лас-Вегасе имеет большее значение, чем на других трассах, особенно при низком сцеплении. Не исключено, что гонщики некоторых команд перед попыткой будут проезжать по несколько подготовительных кругов подряд и не ограничатся одним быстрым кругом.

Нагрузки на резину в целом невелики, за исключением среднего сектора круга, где расположено несколько скоростных поворотов. Как и в предыдущие годы, из-за низкого сцепления и прохладной погоды возможно гранулирование, а деградация будет преимущественно механической.

Дополнительной проблемой может стать блокировка тормозов в конце длинных прямых. В результате на шинах образуются проплешины. Гонщикам важно учитывать этот риск и не допускать блокировки передних колёс в ключевых точках трассы, чтобы сохранить резину в нормальном состоянии.

Теоретически быстрее всего пройти дистанцию Гран При можно с единственным пит-стопом. В зависимости от выбранной тактики команды могут использовать все три состава резины. Не исключено, что в гонке на этой трассе удастся задействовать даже самые мягкие шины состава C5.

В Pirelli также отмечают, что особенности трассы в Лас-Вегасе снижают эффективность тактики «подрезки», то есть более раннего пит-стопа. После выезда с пит-лейн машина попадает на довольно длинную прямую, поэтому быстро довести шины до рабочей температуры не получается. Из-за этого преимущество свежей резины, которое обычно даёт такая тактика, сокращается.