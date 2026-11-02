Pirelli: состав Soft вновь продемонстрировал лучший результат

В Pirelli положительно оценили работу шин на этапе в Мехико, несмотря на то, что состав Hard вновь не применялся в основных сессиях.

Дарио Маррафуски, директор Pirelli Motorsport, отметил: «Поздравляем Кими Антонелли с чемпионским титулом. Это абсолютно заслуженный успех, который базируется на стабильности, которую он демонстрировал по ходу сезона, и сегодня подкреплённый ещё одним выдающимся выступлением, подиумом в драматичной гонке в компании двух чемпионов мира.

Если бы не остановка гонки красными флагами, стратегия с одним пит-стопом была бы лучшим вариантом для этого Гран При. Шины Soft и Medium позволяли проехать примерно половину дистанции гонки, что позволило бы ограничиться одной сменой шин.

Состав Soft вновь оказался лучшим с точки зрения сцепления и уверенности гонщиков, но разница с Medium в Мехико оказалась очень небольшой при схожем уровне износа. Поэтому неудивительно, что все гонщики выбрали Soft для последнего отрезка, хотя у всех оставался один новый комплект Hard.

Мы не зафиксировали значительного гранулирования, износ оставался в пределах ожидаемых значений, оказавшись ниже показателей, наблюдавшихся в пятницу.

Блокировка колес Леклером на рестарте стала ещё одним подтверждением прочности шин Формулы 1. Скольжение шины по асфальту привело к сильному локальному износу левой передней шины, в результате чего возникла протёртость почти до внутренних слоёв.

Такой износ не является обычным явлением, но подобные случаи учитываются на всех этапах разработки и проверки шин. Наша цель – обеспечить целостность шины даже в экстремальных условиях, что позволяет гонщикам продолжать гонку в полной безопасности».