Pirelli: шины Soft показали лучший результат в гонке

Как и прогнозировали в Pirelli, основная часть гонщиков завершила гонку в Сингапуре с одной остановкой в боксах. При этом даже самый мягкий состав Soft позволял проезжать значительную дистанцию.

Дарио Маррафуски, директор Pirelli Motorsport: «Несмотря на то, что в гонке несколько раз объявляли режим виртуального автомобиля безопасности, стратегия одного пит-стопа оказалась наиболее конкурентоспособной, а сочетание составов Soft и Medium – самым эффективным.

Шины C5 были лучшими в гонке, позволяя проезжать очень длинные отрезки с высокой скоростью и лучшим сцеплением, чем у других составов. Пилоты, проехавшие на Soft примерно половину гонки, столкнулись с потерей эффективности лишь в конце отрезков.

Шины Hard (С3) не представляли интереса для команд, обеспечивая худшее сцепление, чем состав C4, который почти изнашивался. На других трассах шины С3 не раз доказывали свою эффективность, но в Сингапуре их не выбрал ни один гонщик.

Износ шин соответствовал тому, что мы видели на тренировках, в конце даже длинных отрезков шины и внешне выглядели очень неплохо. Износ был вполне управляемым, хотя и требовал определенного внимания, особенно в отношении правой задней шины».