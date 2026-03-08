Pirelli: «Шины по-прежнему играют решающую роль»

В Мельбурне завершился первый этап нового сезона Формулы-1 без серьезных проблем с резиной. Большинство участников гонки ограничились всего одним пит-стопом, что позволило им с успехом реализовать стратегию на дистанции.

Руководитель гоночного подразделения Pirelli Дарио Маррафуски отметил, что итоговая стратегия полностью совпала с ожиданиями: «Как мы и предполагали вчера, победителю первого Гран При нового сезона хватило одного пит-стопа. Пилоты Mercedes финишировали на тех же позициях, на которых стартовали, используя идентичную стратегию».

По словам Маррафуски, благодаря незначительному износу шин, финальный отрезок на составе Hard удалось продлить по сравнению с прогнозами, сделанными в субботу. Это позволило гонщикам завершить гонку без необходимости дополнительной смены покрышек.

Некоторые участники, выбравшие два пит-стопа, воспользовались режимом виртуального автомобиля безопасности, чтобы сменить резину, не теряя значимых позиций на трассе. В ряде случаев на финальном отрезке гонщики переходили на мягкий состав Soft.

Все три типа шин проявили себя достойно в условиях гонки. Особенно выделились шины C3, которые выдерживали дистанции до 46 кругов. Наибольшие нагрузки пришлись на левую переднюю шину, которая больше других подвергалась гранулированию. Однако это не повлияло на общий уровень износа и характеристики резины.

Сезон только начался, и как подчеркнул Маррафуски, трасса в Мельбурне не относится к числу самых сложных для шин. В дальнейшем, по мере развития техники и появления более требовательных автодромов, ожидаются новые вызовы, связанные с оптимизацией работы с покрышками. Шины по-прежнему остаются одним из многочисленных факторов, которые команды должны учитывать в условиях обновленного технического регламента.